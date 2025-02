POLÍTICA

Saída de Nísia abre nova frente de batalha entre Rui Costa e Haddad

Petistas têm travado diversas batalhas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Segundo a colunista Vera Magalhães, Rui Costa entrou em campo para tentar barrar a nomeação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), como novo ministro da Saúde. Padilha é muito próximo de Fernando Haddad.

O ex-governador da Bahia quer emplacar Arthur Chioro no lugar de Nísia. Chioro também foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff (PT), e conta ainda com a simpatia de outros petistas, como Luiz Marinho e Humberto Costa, para retornar a pasta.