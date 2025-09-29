Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretária apresenta relatório de gestão fiscal e aponta solidez orçamentária de Salvador

Relatório foi apresentado na Comissão de Finanças da Câmara Municipal em audiência pública

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:02

Secretária fala da situação financeira de Salvador na Câmara
Secretária fala da situação financeira de Salvador na Câmara Crédito: Reginaldo Ipê/CMS

A Prefeitura de Salvador apresentou, nesta segunda-feira (29), o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2025. O documento, levado à Comissão de Finanças da Câmara Municipal em audiência pública, reforça a autonomia financeira do município e detalha o crescimento dos investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social.

Durante a apresentação, a secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, ressaltou a saúde financeira da capital baiana. Salvador registra uma receita tributária 28,01% superior às transferências tributárias correntes, indicador que sustenta a autonomia financeira do município e as ações para aumento de sua receita própria.

Os dados apresentados no Relatório demonstraram um avanço significativo nos investimentos em Segurança Pública, que cresceram 14,5%. A assistência social registrou alta de 3,3%, a Saúde teve incremento de 5,9% e a Educação, de 1,3%.

Em valores absolutos, a Saúde recebeu mais de R$ 1,9 bilhão nos primeiros oito meses de 2025. Este crescimento na área ocorre em um contexto de redução em transferências como a do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem pressionado a aplicação de mais recursos do tesouro municipal para manter os serviços essenciais à população. Entre 2024 e 2025, o valor desse repasse federal diminuiu quase 5%.

Já os investimentos em Assistência Social passaram de R$ 192,70 milhões para R$199,01 milhões, e a Educação contou com aportes da ordem de R$ 1,6 bilhão.

Na audiência, a secretária também relembrou o reconhecimento nacional conquistado por Salvador na área fiscal. A cidade recebeu do Tesouro Nacional a nota máxima no Índice de Capacidade de Pagamento (Capag A+) e ficou em primeiro lugar na categoria Capitais da 3ª edição do Prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, resultado de 100% de conformidade em mais de 160 indicadores.

“Esse reconhecimento é de extrema importância para o futuro de Salvador. O desempenho da cidade nesses indicadores agiliza a análise para operações de financiamento, pois atesta a confiabilidade das contas municipais perante a União. Além disso, os juros serão menores. Esse processo vai impulsionar ainda mais investimentos em políticas públicas estratégicas”, ressaltou a titular da Sefaz.

Mais recentes

Imagem - Wagner diverge do PT e apoia reduzir penas do 8 de Janeiro

Wagner diverge do PT e apoia reduzir penas do 8 de Janeiro
Imagem - ACM Neto se reúne com embaixador da China e anuncia missão ao país

ACM Neto se reúne com embaixador da China e anuncia missão ao país
Imagem - 'A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade', afirma Bruno Reis

'A população não quer Jerônimo. Não quer a continuidade', afirma Bruno Reis

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
01

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
02

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
03

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
04

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030