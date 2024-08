FEIRA DE SANTANA

Secretário estadual deixa cargo para atuar em campanha eleitoral

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do estado desta terça-feira (13)

Felipe Freitas será coordenador da campanha. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do estado desta terça-feira (13).

Zé Neto tenta pela sexta vez conquistar a prefeitura de Feira de Santana. Ele disputa contra o ex-prefeito feirense José Ronaldo (União Brasil), que lidera com 48% dos votos válidos, segundo pesquisa da Real Time Big Data, divulgada no dia 8 de julho.

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, José Ronaldo pode ter entre 45% e 51%, e pode vencer a corrida eleitoral no primeiro turno. Para vencer o pleito no primeiro turno, é preciso ter 50% dos votos válidos mais 1. Em segundo lugar, apareceu Zé Neto com 40%.