ELEIÇÕES

José Ronaldo lidera disputa em Feira de Santana com 48% dos votos válidos, diz Real Time Big Data

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ex-prefeito pode vencer a eleição no primeiro turno

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 21:21

José Ronaldo (União Brasil), ex-prefeito de Feira de Santana Crédito: Foto: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), lidera a disputa pela prefeitura da Princesinha do Sertão com 48% dos votos válidos, segundo pesquisa da Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (8). Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ele pode ter entre 45% e 51%, o que pode garantir uma vitória no primeiro turno.

Para vencer o pleito no primeiro turno, é preciso ter 50% dos votos válidos mais 1. Em segundo lugar, aparece o deputado federal Zé Neto (PT) com 40%. O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) está com 10% das intenções de votos, e Carlos Medeiros (Novo) tem 2%.

O levantamento, que foi encomendado pela TV Record, foi realizado com 1000 entrevistados, entre os dias 5 e 6 de julho. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-07286/2024, tem um nível de confiança de 95%.