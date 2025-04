POLÍTICA

Sindicato que representa servidores dos tribunais de contas critica projeto que tramita na Alba

Sindicontas diz que propostas comprometem os princípios da administração pública e a independência técnica do controle externo

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 7 de abril de 2025 às 16:41

Sede do TCM Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Servidores dos Tribunais de Contas dos Municípios da Bahia (Sindicontas) se manifestou contra pontos considerados polêmicos do projeto de lei nº 25.635/2024, que está em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A proposta institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), mas contém dispositivos que, segundo o sindicato, comprometem os princípios da administração pública e a independência técnica do controle externo. >

O principal foco das críticas recai sobre dois artigos da proposta. O primeiro é o artigo 4º, que prevê isonomia entre os auditores do TCM e os juízes de direito da entrância mais elevada, estabelecendo remuneração por subsídio nos moldes da magistratura. Para o Sindicontas, essa equiparação salarial ignora as diferenças de atribuições e estruturas entre as carreiras e pode provocar desequilíbrios internos na Corte.>

Já o segundo ponto controverso está no artigo 16º, que altera o plano de cargos do TCM ao instituir a chamada Gratificação por Tempo de Serviço (RTS). A gratificação seria concedida exclusivamente a ocupantes de cargos comissionados que não pertencem ao quadro efetivo. O texto assegura o pagamento de um vencimento básico por ano de trabalho, além de frações proporcionais mensais, mesmo em caso de exoneração.>

De acordo com o Sindicontas, a própria Corte de Contas já se posicionou tecnicamente contra esse tipo de benefício em manifestações anteriores. Em 2012, durante o julgamento das contas da Câmara Municipal de Salvador, o TCM considerou a RTS inadequada, citando pareceres jurídicos internos e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). >