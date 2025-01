POLÍTICA

Wagner volta a defender chapa com ele, Jerônimo e Rui por ser 'trio de trabalhadores'

“Não estou dizendo que os outros não trabalham. Mas é óbvio que eu comandei durante oito anos, Rui durante oito e Jerônimo está agora”, disse senador do PT

“Jerônimo vai para a reeleição, é um direito dele, é a naturalidade da política. Eu tenho direito à reeleição, e Coronel tem direito à reeleição. Rui, não sei ainda porque a mim ele não falou, mas ele pode demandar com toda a legitimidade uma vaga para ele ser senador. Temos três legitimidades para dois lugares. Eu falei: 'uma chapa, uma hipótese, Jerônimo, Wagner e Rui é óbvio que é uma chapa muito forte'. Eu não estou tirando a vice. Tem o terceiro senador que é do PSD. Tem uma série de coisas que é discutível. Agora, se me perguntar qual é a chapa mais forte, eu acho que essa é muito forte, porque é um trio de trabalhadores, um trio de pessoas que já deram mostras que trabalham”, acrescentou.