MESTRES DO ENTRETENIMENTO

Veja quem são os produtores e empresários que fazem as festas privadas mais disputadas de Salvador

Conheça alguns dos empresários que não aparecem para o publico, mas fazem a diversão de muita gente

Osmar Marrom Martins

Publicado em 29 de março de 2025 às 16:00

Ricardo e Rafael Cal destacam que o negócio envolve muitos riscos e paixão Crédito: Divulgação

Eles não sobem ao palco, mas sem essas presenças, o show não acontece. Não são artistas, mas grandes nomes que estão por trás dos eventos privados mais badalados de Salvador e que movimentam milhões de reais, geram empregos e proporcionam muita diversão. >

Quem frequenta esses espaços raramente lembra o que é preciso para produzir uma grande festa: das burocracias aos custos, do tempo de planejamento ao número de profissionais envolvidos. O CORREIO ouviu quatro dos principais produtores de espetáculos locais.>

Um dos mais bem sucedidos empresário da Bahia no ramo do entretenimento, Léo Góes que dirige a produtora Online é conhecido por organizar o festival da Virada, realizar shows de sertanejos como Gustavo Lima, Jorge e Matheus, entre outros, além do Camarote Villa no Carnaval. Durante algum tempo também trabalhou na produtora de Ivete Sangalo, mas iniciou a trajetória como comissário do Bloco Nu Outro, onde, posteriormente, tornou-se o administrador. >

Trabalhou continuamente durante todos esses anos em grandes projetos no carnaval de Salvador e em micaretas por todo o país. Em conversa com a reportagem do CORREIO, direto da Suíça, onde curte férias, Léo explicou o que é preciso para se produzir um grande evento. “É necessário escolher muito bem o local, a data e o conceito do evento, o lineup e o que será proporcionado em termos de experiência para o público. Esses pilares são fundamentais para realizar uma grande festa”.>

Léo Góes destaca a importância de valorizar a experiência do público para garantir o sucesso num evento Crédito: Divulgação

Uma das poucas mulheres a operar nesse mercado, há mais de 40 anos, Irá Carvalho, da Iris Produções, acumulou, ao longo desses anos, uma grande experiência. Irá acredita que uma grande festa depende de um planejamento bem feito, um projeto executivo, contratação de serviços e fornecedores que sejam profissionais competentes.>

Do alto de sua experiência, ela enfatiza que, para realizar um evento, é necessário, o mínimo de três meses para executar, considerando um planejamento que tenha tido uma pré produção. O número de profissionais é relativo ao tamanho do evento, incluindo todos os serviços que se pode ter de 300 a 1.000 profissionais ou mais…>

Irá já trouxe para Salvador shows de Marisa Monte, Djavan, Geraldo Azevedo, Fábio Jr, Zeca Pagodinho, entre muitos outros. Agora, ela também faz produção em Aracaju e também organiza a Enxaguada de Yemanjá, com Carlinhos Brown, no Rio Vermelho. A empresária faz questão de ressaltar que produzir um evento é um assunto muito sério, onde os riscos são inúmeros.>

Se Léo Goés e Irá Carvalho já estão há anos no mercado, os irmãos gêmeos Ricardo e Rafael Cal chegaram depois, mas se consolidaram nesse mercado competitivo.>

Írá Carvalho é pioneira e carrega uma vasta experiência em fazer a felicidade do público Crédito: Divulgação

Na visão deles, para produzir uma grande festa, antes de tudo, tem que ter coragem. “Porque lidamos com vários aspectos até chegar ao evento, lidando com clientes, funcionários, marcas que apostam nos artistas. É preciso ter disciplina, foco coragem e resiliência, ainda mais num mercado de risco. A gente depende da venda de ingressos, captação de patrocino. Mas acima de tudo uma paixão e um amor pelo que faz", refletem. >

Sócios na produtora Oquei, eles param em Novembro para fazer o planejamento do ano todo. "Nós soltamos a venda de ingresso entre 30 e 40 dias de antecedência. Se forem eventos maiores com mais tempo. Isso é importante porque, além de reservar os lugares, tem as bandas que têm uma demanda enorme. Quanto mais cedo se apresenta esse calendário para as marcas, é possível organizar melhor. O patrocínio é fundamental para realizar o evento", pontuam.>

Ricardo e Rafael também lembram que existe uma burocracia que inclui pagamento de taxas e impostos até tirar o alvará para viabilizar o evento. A depender do tamanho do evento, uma festa para mil pessoas, requer cerca de 150 pessoas.>

Apesar de não terem números concretos, os gêmeos acreditam que o setor de entretenimento movimenta muito a economia da cidade. Entre os eventos que eles realizam, está o Pranchão com Durval Lelys, que é sucesso de público.>