CANTORIA AMADORA

Karaokês viram febre na noite boêmia de Salvador; veja onde soltar a voz

Na cidade de tradições culturais profundas, também há espaço para festas importadas

Tharsila Prates

Publicado em 29 de março de 2025 às 05:00

O povo se diverte na Capelinha de São Caetano Crédito: Sora Maia/ CORREIO

O burburinho do comércio popular e da feira livre durante o dia dá lugar à cantoria a partir das 18h. Há 5 anos no primeiro andar do número 35 na Avenida Joana Angélica, baianos de vários estilos se reúnem para colocar a voz em sucessos de todo gênero. Embora o karaokê (orquestra vazia, em japonês) seja uma tradição oriental, a moda pegou na terra do maior Carnaval de trio elétrico do mundo.>

Em uma quinta à noite de março, no Karaokê da Lapa, que já funcionava ali perto há 15 anos, a reportagem encontrou estudantes de Direito, percussionista, aposentado, empresário, microempreendedor, ex-cantor gospel, todos dividindo o mesmo palco. Com um microfone na mão, cantaram Alcyone, Pablo, Roupa Nova, Bruno e Marrone, Raça Negra, Tracy Chapman, Magníficos, Whitney Houston, Bob Marley, Vander Lee...>

“A diversidade aqui é massa, sem preconceito. Tem cliente que vem para tomar uma cervejinha. Aí toma uma, toma duas e pede música”, diverte-se Juarez Santos, responsável pelo bar, que tem uma parceria longeva com o dono do som, Jorge Lobo.>

O dentista Jorge comprou o primeiro aparelho de karaokê há mais de duas décadas e o montou na rua, na casa de praia em Arembepe, tamanha era a paixão por soltar o gogó. Pela algazarra, a Polícia Militar logo proibiu, mas ele encontrou o pessoal do bar e deu match. Entre uns goles e uma beliscada nos petiscos, a galera dá adeus à timidez.>

A universitária Taís Regina Santos completou 25 anos no lugar que considera democrático e com a cara de Salvador. “Amo cantar. Acho que a vida fica melhor cantando, e a música une todas as gerações”. Ela foi levada à Lapa pelo amigo Tássio Silva, que vai comemorar por lá o terceiro aniversário consecutivo, no próximo mês. “Está convidada! Poucos espaços em Salvador proporcionam essa alegria, essa confluência de estilos de vida e gerações.”>

Amigos se divertem no Karaokê da Lapa Crédito: Sora Maia/ CORREIO

O Japão é aqui>

Também no primeiro andar, só que bem no coração do Rio Vermelho, funciona há 3 anos o Utau Karaokê. Nada a ver com O Tal, estilizado graficamente. Utau é cantar, em bom japonês - idioma que o dono, Nelson Lucas Correia de Argolo, domina. Farmacêutico de formação, Lucas sempre gostou da cultura japonesa e, por isso, foi atrás de saber tudo. O interesse é tanto que ele acaba de voltar de uma viagem de dois meses à Terra do Sol Nascente, como bolsista do governo japonês. Ele ensina a língua há oito anos, adora os animes, trabalha na Associação Cultural Nipo-Brasileira em Salvador e resolveu montar o negócio.>

São duas salas, com capacidade para 15 pessoas cada, decoradas com elementos que lembram as cidades de Tóquio e Okinawa, com muita luz de led. “A cultura japonesa é muito querida em Salvador. O Festival Bom Odori daqui só perde para o de São Paulo na América Latina”, explica Lucas, que voltou cheio de sakuras (as famosas flores de cerejeira), para enfeitar o Utau.>

Turma no Utau Karaokê Crédito: Divulgação Utau Karaokê

Longe do centro da cidade, os baianos também recorrem ao microfone para desestressar. É uma animação todas as sextas, na Capelinha de São Caetano, onde o karaokê do Força’s Bar realiza até uma competição anual de cantores amadores e animados. A rua Dr. Antônio Carlos lota. Costumam se inscrever entre 30 e 40 interessados, e os cinco primeiros ganham prêmios em dinheiro, troféus ou kits dos patrocinadores.>

O dono e chef do bar, Luciano Silva, conta que o campeão do ano passado já lançou carreira e voltou para cantar no bar profissionalmente. O Força’s existe há 27 anos, sendo que há três o karaokê agrega ao bar. Se Luciano canta? “Só enrolo. Digo que vou e nunca canto”, brinca ele, satisfeito com a alegria das sextas-feiras.>

Ambiente do Força's Bar Crédito: Sora Maia/ CORREIO

Um frequentador assíduo da Lapa tem até nome artístico e não quer saber de parar, mesmo que tenha deixado a carreira evangélica de lado. Brayd Max, 40 anos, resume o clima dos karaokês da capital baiana: “Salvador é axé, e axé é música. Bom demais”.>

Veja lista de karaokês em Salvador:

UTAU KARAOKÊ Onde: Rua João Gomes, 43, 1º andar, Largo da Dinha, Rio Vermelho. Funcionamento: De terça a quinta, das 16h às 23h; de sexta a domingo, das 14h às 2h. Quanto: R$ 80 por hora (ter, qua e quin, na promoção) e R$ 110 por hora nos demais dias. É necessário fazer reserva: (71) 99725-5085, @utaukaraoke

>

BAR LAGOA DOS FRADES Onde: Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 940, Stiep. Funcionamento do karaokê: de terça a domingo, das 16h às 22h. Quanto: de ter a quin R$ 2 por música; sex e sáb R$ 4; e dom R$ 2 por música. Contato: (71) 98402-7741, @barlagoadosfrades>

MARÉ ALTA KARAOKÊ DE ITAPUÃ Onde: Praça Dorival Caymmi, 3, Itapuã. Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 2h; domingos e feriados, das 16h às 2h. Quanto: R$ 2,50 (por música). Ao cantar 10, o cliente ganha duas. Contato: 71 9 8889-9096 >

MARIPOSA VILAS RESTAURANTE Onde: Quadra 02, Lote 21, Av. Praia de Itapuã, s/n, Vilas do Atlântico. Evento: KuartaOkê, toda quarta-feira, a partir das 19h. O cantor Amarildo Fire se apresenta e convida as pessoas a cantar. Quanto: R$ 15, com descontos de R$ 5 se se inscrever pelo Instagram: @mariposavilas>

CIEN FUEGOS RESTAURANTE Onde: Rua Alexandre de Gusmão, 60, Rio Vermelho. Funcionamento do karaokê: terça a quinta, a partir das 18h. Quanto: R$ 10 por pessoa. Contato: (71) 99296-7777, @cienfuegosmexicano>

FORÇA´S BAR Onde: Rua Dr. Antônio Carlos, 54, Capelinha de São Caetano. Funcionamento do karaokê: toda sexta, a partir das 19h. Quanto: o que consumir. Contato: @forcasbar>

POINT SANTO Onde: Rua Rezende de Jesus, 111, São Caetano. Funcionamento: toda quinta, a partir das 19h. Quanto: o que consumir. O responsável pelo evento Noite do Karaokê é Marcelo Souza, o MS. @opointsanto>

BAR KARAOKÊ DA LAPA Onde: Av. Joana Angélica, 37, Nazaré. Funcionamento: quarta a sábado, a partir das 18h. Quanto: R$ 3 por música (qua e quin) e R$ 4 por música (sex e sáb). Contato: 71 9 8746-0837, @bar_karaokeda_lapa>

SHOPPING LAPA Onde: praça de alimentação do shopping. Funcionamento: toda quarta. Quanto: gratuito. >

CONDOMÍNIO AMAZÔNIA Onde: Av. Paralela, 1831, Saboeiro, a partir das 18h.>