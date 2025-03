FESTAS

Salvador tem festas e celebrações o ano inteiro: veja destaques

Centenário de Mãe Stella é um dos destaques do ano

Roberto Midlej

Publicado em 30 de março de 2025 às 05:00

Mãe Stella Crédito: Betto Jr/arquivo Correio

Dizem por aí que Salvador é agito o ano inteiro. Duvida? Então, dê uma olhada neste calendário de festas e celebrações que a cidade está preparando para 2025.>

Claro que a música acaba se destacando, com festivais que já fazem parte da agenda cultural da capital, como o Festival da Cidade, Radioca, Sangue Novo e a Virada, no final do ano. Não podemos esquecer também do Afropunk, que celebra a cultura e a música negras. >

O festival que começou em Nova York em 2005 chegou à Bahia em 2021, quando aconteceu de forma híbrida devido à pandemia. Depois, se consolidou presencialmente e tem acontecido todo ano.>

Além da música, Salvador se destaca também por uma forte presença da religião. Então, o calendário da cidade é marcado por muitas celebrações desse tipo, com destaque para festas católicas e de religiões de matriz africana.>

O centenário da sacerdotisa Mãe Stella de Oxóssi (1925-2018) será repleto de homenagens, começando em abril e terminando somente em dezembro. E também terá música, com uma edição especial do Novembro Negro na Concha Acústica.>

Outra personalidade religiosa também é lembrada anualmente: Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, será homenageada em agosto.>

Março e abril>

Festival da Cidade A primeira capital do país completa 476 anos de fundação e os soteropolitanos não vão deixar a data passar em branco. Neste domingo (30), tem o espetáculo A Bênção, Salvador!, com Àttooxxá, Larissa Luz, Pabllo Vittar, Russo Passapusso e muito mais na Praça Municipal, às 17h. No dia 6 de abril, a Praia de Placaford vai sediar o Triton Salvador, competição internacional de triatlo. E até domingo (30), da 9h às 20h, a Praça do Campo Grande receberá a XII Semana do Artesão, reunindo empreendedores locais, apresentações musicais e atividades culturais.>

Maio>

Candomblé No mês em que se celebra o centenário de nascimento de Mãs Stella de Oxossi, começam as comemorações que se estendem até dezembro. Em maio, acontece o lançamento do livro As Iyalorixás do Ilê Axé Opô Afonjá e do sel Centenário Mãe Stella de Oxóssi. Nos meses seguintes, as celebrações incluem shows e debates.>

Junho>

São João Para quem não pode pegar a estrada para o interior, a opção é curtir as festas juninas na capital mesmo! E dois lugares têm se destacado: o Pelourinho e o Parque de Exposições. No Pelô, a festa é indicada para ir em família e tem muita atração para quem curte um forró mais tradicional, pé-de-serra. O que também não falta é comida típica junina. No ano passado, o Parque de Exposições recebeu artistas como Maiara e Maraisa, Simone Mendes e João Gomes.>

São João no Pelourinho Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

Julho>

Dois de Julho Antes conhecida como Independência da Bahia, a data ganhou repercussão nacional e hoje é chamada Independência do Brasil na Bahia. Todo ano, no 2 de julho, é celebrada a vitória dos brasileiros contra as tropas portuguesas no estado. A guerra durou 17 meses: de fevereiro de 1822 a julho de 1823. O festejo sai do Largo da Lapinha, onde acontece queima de fogos, execução do Hino Nacional e hasteamento da bandeira. Dali, passa por locais como Convento da Soledade, Pelourinho, Igreja de Nossa Senhora Rosário do Pretos e Palácio Rio Branco.>

Agosto>

Festa de Santa Dulce A primeira santa brasileira, Irmã Dulce (1914-1992) é homenageada pelos soteropolitanos no mês de agosto, até o dia 13, quando se celebra o Dia Estadual em Memória à Bem Aventurada Dulce dos Pobres. A programção tem cerimônias religiosas, apresentações culturais, Trezena Solene, quermesse e shows musicais. “A Festa de Santa Dulce dos Pobres é um momento especial para fortalecermos ainda mais as nossas orações e agradecimentos a quem dedicou a vida aos mais necessitados, e cujo legado de amor e serviço continua presente”, afirma a superintendente das Obras Sociais, Maria Rita Pontes.>

Setembro>

Festival da Primavera Salvador vai sediar a 12ª edição do Festival da Primavera, evento que marca a chegada da estação das flores e início do período de alta estação do turismo em Salvador. A programação inclui shows, apresentações de teatro, esportes, feiras de rua, poesias e ações de lazer para toda família. Já se apresentaram artistas como Márcia Castro, Fernanda Abreu e Attooxxa. A programação acontece nas mais diversas regiões da cidade, como Pituaçu, Ponta de Humaitá e Rio Vermelho.>

Outubro>

Festival Sangue Novo Para a felicidade dos amantes da música brasileira contemporânea, acontece de 17 a 19 de outubro a sétima edição do Festival Sangue Novo, que será desta vez no Centro Antigo da cidade. O evento que revela tendências do cancioneiro nacional trouxe no ano passado atrações como Academia da Berlinda, Mariana Aydar e Banda Uó e em breve divulga os artistas que vão participar neste ano.>

Novembro >

Erykah Badu no Afropunk 2024 Crédito: Mateusoross/divulgação

Afropunk Mal terminava a edição de 2024 do festival Afropunk, a versão de 2025 já era anunciada: desta vez, a festa que celebra a música e a cultura negras será nos dias 8 e 9 de novembro, novamente no Parque de Exposições. A primeira atração divulgada para 2025 foi a britânica Jorja Smith, de 27 anos, adepta do R&B e hip hop. Em breve, outros nomes serão revelados. >

Radioca O lema do evento, “A música que você ainda vai ouvir”, continua norteando a programação, que revela novos caminhos da música brasileira, com atrações dos mais diversos estados e vários artistas independentes. A festa acontece na primeira quinzena de novembro, em data ainda a ser divulgada.>

Novembro Negro A festa que acontece todo an na Concha Acústica vai realizar um tributo em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi.>

Dezembro>

Festival Virada Salvador O ano está acabando e é hora de esperar 2026. Para isso, nada melhor que a energia de grandes artistas que marcam presença na festa oficial de fim de ano da capital baiana. Na última edição, cantaram Ivete Sangalo, Bell Marques, Simone Mendes, Xamã. O que será que vem por aí em 2025?>