SALVADOR

Semana do Artesão leva lazer, arte e empreendedorismo para o Campo Grande

130 profissionais apresentam suas peças no evento, realizado até o próximo domingo (30)

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de março de 2025 às 05:40

Natural de Maragogipinho, Roque vende itens em cerâmica Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para comemorar os 476 anos de Salvador, o Festival da Cidade conta com uma programação especial com feiras, peças teatrais, apresentações musicais, além de exposições. Entre as atividades previstas está a XII Semana do Artesão, que reúne cerca de 130 profissionais no Largo do Campo Grande até o próximo domingo (30). >

No local, o público vai encontrar diversos tipos de peças à venda como cerâmica, bordados, roupas, itens de decoração, plantas ornamentais, além de uma praça de alimentação. O evento também conta com uma programação cultural com música ao vivo e apresentações de dança. >

Além de Salvador, os artesãos trazem seus trabalhos de diversas cidades da Bahia como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus e Maragogipinho. Um deles é Roque Santos, 51 anos, natural desta última, a capital da cerâmica, que trabalha com artesanato há mais de 30 anos. >

“Espero que seja uma boa feira, que tenha um bom público e que possamos vender bastante, além de conhecer outras pessoas. Eu trouxe vários itens em cerâmica, como gaiolas, bonecas, tucanos e outras coisas para quem quiser decorar sua casa. As peças custam entre R$ 25 e R$ 150. Convido o pessoal a nos visitar e ver a qualidade do material que temos aqui”, disse. >

A soteropolitana Valquíria Machado, 35, começou no artesanato para tratar problemas de ansiedade. Com o tempo, ela passou a aprimorar a técnica e começou a expor suas bonecas de pano e bichos de pelúcia em feiras. Com itens variando entre R$ 10 e R$ 70, ela participa pela segunda vez da Semana do Artesão. >

“Hoje é o primeiro dia, então, estamos esperando as pessoas chegarem e verem que estamos aqui para que possamos apresentar os nossos trabalhos. Está sendo um aprendizado, por conhecer novas pessoas, novas dinâmicas que podem auxiliar na sua caminhada, além de interagir com os clientes e o com o próprio ambiente. É uma via de mão dupla”, falou. >

Valquíria produz bonecas de pano e bichos de pelúcia Crédito: Marina Silva/CORREIO

A paisagista Paula Ferreira, 41, que vem de Lauro de Freitas, vende plantas decorativas e ornamentais no estande que administra com a tia, Maria. Ela começou a produzir os itens há cerca de três anos. As peças custam entre R$ 15 e R$ 300. >

“Eu gosto muito da feira, porque já tenho clientes certos que vêm para cá, além de encontrar outros colegas produtores e poder trocar produtos, informações sobre cultivo e reprodução, agregando experiências para o nosso negócio. O primeiro dia está um pouco mais fraco, mas o volume deve aumentar no final da semana”, afirmou >

A poucos metros dali está a barraca de sua mãe, Eduarda Ferreira, 75, que trabalha com artesanato há 20 anos. Ela conta que procurou o artesanato como uma forma de se distrair e que aproveita para conseguir uma renda extra vendendo os fuxicos que produz. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 180. >

“Eu comecei fazendo uma coisinha para casa, outra para dar de presente. Com o tempo foi crescendo e eu comecei a vender. Eu faço porque eu gosto, é uma distração para mim, mas aproveito para fazer um dinheirinho também”, relatou. >

O evento é promovido pela Associação dos Artesãos da Bahia (Adaba) e conta com apoio da Prefeitura da capital, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). “O público pode experimentar momentos incríveis na feira e interagir diretamente com os expositores. Também desfrutam de uma variedade de atrações artísticas e de amplo espaço que garante uma diversão tranquila para as famílias”, disse a secretária-geral da Adaba, Rosane Carvalho. >

Dona Eduarda confecciona fuxicos como um meio de distração Crédito: Marina Silva/CORREIO

Programação cultural: >

- Dia 27/3 (quinta-feira), às 17h – Show com Jahir Santos (voz e violão); >

- Dia 28/3 (sexta-feira), às 16h30 – Show com Kid Perona (voz e violão e percussão); >

- Dia 29/3 (sábado), às 15h30 – Apresentação de Dança Cigana com a Professora Isa Oliveira, alunas e convidados, e às 16h10 – Show de Alex Castro (voz, teclado e violão);>

- Dia 30/03 (domingo), às 16h – Apresentação da Banda TriSom, com André Russo, Helton e Mestre Timbó, e às 19h00 – Show Tributo ao Legado de um Rei, com Guga Cover.>

O projeto Aniversário de Salvador é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da Drogaria São Paulo, do Salvador Bahia Airport, apoio do Salvador Shopping e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.>