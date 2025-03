ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Kits da corrida Salvador 10 Milhas serão entregues a partir de quinta-feira; veja detalhes

Evento acontece no próximo domingo (30)

Millena Marques

Publicado em 26 de março de 2025 às 08:02

Corrida Salvador 10 Milhas Crédito: Ana Virgínia Vilalva/Secom PMS

A corrida Salvador 10 Milhas, que acontecerá neste domingo (30), é um dos eventos mais queridos dentro do calendário de festividades pelo aniversário de 476 anos da capital baiana. Os kits da corrida serão entregues na quinta (27) e na sexta-feira (29), das 9h às 21h, e no sábado (29), das 9h às 20h, na Casa Esportiva, no piso L1 do Salvador Shopping. >

Com inscrições esgotadas desde o último dia 5, a corrida Salvador 10 Milhas está na sétima edição. A prova vai ocupar as ruas do Rio Vermelho até a Ponta do Humaitá, com percursos de 10 milhas (cerca de 16km), com saída do Rio Vermelho, e 5 milhas (8 km), saindo da região da Praça Maria Felipa (antiga Cairu), no Comércio. Este ano, o casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai batiza os dois percursos, que contará ainda com atrações musicais para incentivar os atletas no caminho. >

Idealizador da competição, o professor de educação física Jardel Moura conta que a prova foi criada como um presente para a cidade, onde o atleta vive a experiência de fazer um passeio pela história de Salvador, através dos monumentos e acervos que a capital possui. “Com isso, conseguimos apresentar pontos da cidade que são desconhecidos para muitas pessoas. Há casos de atletas que não conheciam a Ponta do Humaitá e passaram a conhecer após participar da prova. Chegamos a um limite técnico, com 4,7 mil inscritos, e temos ciência que, se tivesse mais inscrições, mais pessoas participariam”, ressalta. >

Aos 40 anos, o advogado Ludwig Silva vai participar pela segunda vez da prova, correndo as 10 milhas. “Essa é uma prova que já faz parte do calendário esportivo da cidade e, com certeza, Salvador já é uma referência no Brasil, no desenvolvimento de novas atividades esportivas. Agora, com a corrida, que é uma modalidade que vem crescendo bastante, eu tenho certeza de que Salvador não vai decepcionar”, diz. >

Com mais de 20 anos de corridas de rua, a dentista Luciana Sarno vai participar pela primeira vez do Salvador 10 Milhas e não esconde a ansiedade com a prova. “A expectativa está altíssima! É um circuito lindo, com um percurso maravilhoso e eu estou ansiosa para chegar logo domingo para fazer o meu melhor. E sabendo que é uma prova que está dentro do calendário esportivo da cidade, celebrando o aniversário de Salvador, melhor ainda. A cidade vai estar em festa e vamos comemorar correndo”, relata. >