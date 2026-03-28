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Confira o dia em que Mick Jagger conheceu Dorival Caymmi

Arlete Soares promoveu um cncontro histórico e informal entre o astro do roque e o homem que cantou a Bahia. Confira outras obras de Arlete

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:05

Confira momentos marcantes de Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares Crédito: Acervo Arlete Soares

Arlete Soares é uma prova viva que os encontros aleatórios e gozar da vida são a essência da vida. Ao longo dos seus 86 anos de muita saúde, cerveja e cigarrinho, a fotógrafa registrou momentos únicos de uma vida plena e encontros memoráveis, como o dia que ela fez Dorival Caymmi entrar na festa de aniversário do astro e roqueiro Mick Jagger, um encontro que merece destaque e provavelmente é desconhecido por muitos. O acervo de Arlete não cabe aqui, mas reunimos algumas que marcaram de alguma forma Salvador, que bebe da cultura registrada e fomentada pela nossa testemunha ocular.

Momentos, por Arlete Soares

Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
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Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares
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Confira momentos marcantes de Arlete Soares por Acervo Arlete Soares

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Tags:

Nana Caymmi Arlete Soares

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