Confira o dia em que Mick Jagger conheceu Dorival Caymmi

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Moyses Suzart
Publicado em 28 de março de 2026 às 15:05
Arlete Soares é uma prova viva que os encontros aleatórios e gozar da vida são a essência da vida. Ao longo dos seus 86 anos de muita saúde, cerveja e cigarrinho, a fotógrafa registrou momentos únicos de uma vida plena e encontros memoráveis, como o dia que ela fez Dorival Caymmi entrar na festa de aniversário do astro e roqueiro Mick Jagger, um encontro que merece destaque e provavelmente é desconhecido por muitos. O acervo de Arlete não cabe aqui, mas reunimos algumas que marcaram de alguma forma Salvador, que bebe da cultura registrada e fomentada pela nossa testemunha ocular.
Momentos, por Arlete Soares
O projeto Aniversário de Salvador é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio do Salvador Bahia Airport, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Shopping.