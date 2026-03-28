SALVADOR 477 ANOS

Confira o dia em que Mick Jagger conheceu Dorival Caymmi

Arlete Soares promoveu um cncontro histórico e informal entre o astro do roque e o homem que cantou a Bahia. Confira outras obras de Arlete

Arlete Soares é uma prova viva que os encontros aleatórios e gozar da vida são a essência da vida. Ao longo dos seus 86 anos de muita saúde, cerveja e cigarrinho, a fotógrafa registrou momentos únicos de uma vida plena e encontros memoráveis, como o dia que ela fez Dorival Caymmi entrar na festa de aniversário do astro e roqueiro Mick Jagger, um encontro que merece destaque e provavelmente é desconhecido por muitos. O acervo de Arlete não cabe aqui, mas reunimos algumas que marcaram de alguma forma Salvador, que bebe da cultura registrada e fomentada pela nossa testemunha ocular.