SALVADOR

O bambuzal do aeroporto que virou símbolo de Salvador e emociona quem chega

Corredor verde com 50 mil hastes de bambu une história, natureza e memória afetiva na chegada à capital baiana



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 28 de março de 2026 às 06:00

Bambuzal do Aeroporto de Salvador Crédito: Evandro Veiga/CORREIO

Fascínio. Esse é, sem dúvidas, um sentimento consensual de grande parte das pessoas que entram e saem da capital baiana pelo Aeroporto Internacional de Salvador. O responsável por isso? O bambuzal que emoldura e ocupa uma área de 61 mil m² no entorno da Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos, que dá acesso ao terminal aeroportuário.

Ao todo, foram contabilizadas pela Secretaria de Manutenção (Seman) cerca de 50 mil hastes vivas da planta no local. Todas formam um modelo de portal único, capaz de hipnotizar até mesmo aqueles que quase já perderam a conta de quantas vezes aterrissaram em solo soteropolitano.

Bambuzal 1 de 9

A pernambucana Priscila Bezerra, de 36 anos, é a prova disso. Natural de Recife, a dona de casa já escolheu Salvador como destino seis vezes, a última delas em fevereiro deste ano. Em todas, a sensação ao passar pelo bambuzal era o equivalente a um abraço, um aviso de que havia chegado em uma região com cara de lar.

"Cruzar o bambuzal é sentir o tempo desacelerar, mesmo que o ponteiro do velocímetro diga o contrário", destacou.

Quem também compartilha uma emoção parecida é a piauiense Ana Kássia Carvalho, 33. A professora de história esteve em Salvador em 2021 e não conseguiu se conter ao atravessar o corredor de bambus: desceu do carro em que estava e garantiu uma foto.

"Eu senti como se fosse realmente uma recepção acolhedora. É um lugar muito bonito, tranquilo, que passa uma sensação de paz logo na chegada, como se a cidade estivesse te abraçando", revelou.

Júlio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Salvador, descreveu o bambuzal como parte da memória afetiva de quem passa por ele.

“Para muitos passageiros, ele representa o primeiro contato com Salvador; para outros, é o sinal de que estão voltando para casa. É um símbolo de acolhimento que traduz, de forma simples e muito autêntica, a atmosfera da cidade. Esse tipo de experiência, que vai além da viagem em si, torna a chegada mais leve, mais marcante e cria uma conexão imediata com o espírito de Salvador”, afirmou.

História

Antes de ser o cartão-postal que conhecemos hoje, indícios históricos apontam que o bambuzal tenha sido implantado entre os anos de 1920 e 1940, com uma importância estratégica para Salvador.

De acordo com a historiadora Luciana Pereira, o princípio da história do aeroporto remonta ao ano de 1925, quando a empresa francesa Compagnie Génerale d’Entreprise Aéronautique Latécoère construiu um campo de pouso próximo ao local atual, onde já havia relatos de cuidados em relação à plantação de bambus que rodeavam aquele território. Essa espécie, conhecida como o Bambusa vulgaris, se adaptou facilmente ao clima tropical da cidade.

"No mundo, você tem mais de 1.300 espécies de bambu e nem sempre elas se adequam", pontuou.

Ainda segundo ela, uma das possíveis versões sobre a origem do espaço está ligada à Base Aérea de Salvador (BASV), que ligava a implementação do bambuzal a um posicionamento estratégico para camuflar as bases aéreas brasileira e norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial.

O também historiador Rafael Dantas destacou que, nesse período, o corredor verde de bambus não tinha a relevância de cartão-postal que tem atualmente. "O bambuzal, até esse momento, não aparece com evidência ou grande destaque. Não temos nenhum indício evidente da relevância do bambuzal como temos hoje. O bambuzal, hoje, é um grande cartão de visitas da cidade de Salvador, talvez seja o cartão de visitas em um aeroporto mais famoso do contexto do Brasil ou mesmo das Américas. Nenhum outro lugar do mundo tem um corredor de bambuzal em um aeroporto tão bonito como esse", explicou.

Preservação

A Seman é responsável pela execução de ações que visam preservar a área que abriga o bambuzal. Entre elas, estão a limpeza do espaço, com a retirada de palhas e folhas, a fim de evitar a proliferação de fungos, podas preventivas e remoção de hastes derrubadas pela força dos ventos.

Outro trabalho que também é realizado é a manutenção da vala de drenagem e a marcação dos brotos para que o desenvolvimento possa ser acompanhado ao longo dos anos.

"O bambuzal do aeroporto de Salvador transcende o conceito de área verde, se enquadra como exemplo de patrimônio natural da cidade, compreendendo mais uma área de importância preservacionista, histórica e beleza cênica. Um espaço da cidade que transmite para a população soteropolitana e turistas a importância do ambiente natural para memória urbana, sendo mais um elemento de identidade de uma capital repleta de história e patrimônio", disse a historiadora Luciana Pereira.