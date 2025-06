TRANSPORTE

Acesso de ônibus continua bloqueado na Ladeira da Montanha

Transalvador diz que interdição atende a pedido do Iphan, Codesal e Sedur

Carol Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:06

Ladeira da Montanha Crédito: Reprodução

A circulação de veículos na Ladeira da Montanha e na Rua dos Perdões, no Centro Histórico de Salvador, permanece suspensa por tempo indeterminado. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a liberação total das vias depende de autorização de diferentes órgãos municipais e federais. >

A interdição da Ladeira da Montanha foi determinada após solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), devido ao risco de desabamento de partes de um imóvel tombado localizado na região. O bloqueio, iniciado em abril, também contou com o aval da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).>

Situação semelhante ocorre na Rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, onde o fechamento do tráfego foi requerido tanto pela Codesal quanto pela Sedur, com o objetivo de garantir a segurança viária durante as intervenções.>

Com a interdição da Ladeira da Montanha, o trajeto de diversas linhas de ônibus foi alterado. Os coletivos que seguiam em direção à Rua Carlos Gomes passaram a utilizar rotas alternativas pelas avenidas da França, Lafayette Coutinho e Reitor Miguel Calmon, retornando no Viaduto dos Reis Católicos, seguindo pelo Viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro e Avenida Sete de Setembro, retomando o caminho original na Carlos Gomes.>