Aeroporto de Salvador suspende pousos e decolagens e causa transtornos a passageiros

As atividades de pousos e decolagens no aeroporto de Salvador foram temporariamente suspensas durante a noite desta terça-feira (6). Até as 22h, aviões seguiam sem sair ou chegar ao solo soteropolitano. Procurada pela reportagem, a concessionária Vinci Airports, responsável pelo terminal, informou que a causa da suspensão são 'restrições operacionais'. Segundo a empresa, a pista "voltou a estar praticável às 23h59".