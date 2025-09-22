Acesse sua conta
Após colisão com ônibus, motociclista morre na Avenida Suburbana

Passageira que também estava na moto ficou ferida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:48

Motocicleta foi parar embaixo do veículo
Motocicleta foi parar embaixo do veículo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito ocasionou a morte de uma motociclista na tarde desta segunda-feira (22), no bairro do Lobato, em Salvador. A colisão entre a moto e um ônibus ocorreu na Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Suburbana. Os veículos colidiram na região da Madeireira Azevedo. Além da vítima fatal, uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Gabriela Carmo dos Santos, de 19 anos. Uma segunda mulher que estava na moto com Gabriela também ficou ferida e foi encaminhada para unidade hospitalar. O CORREIO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) e aguarda retorno. 

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os serviços da pasta foram solicitados para o local do acidente por volta das 16h. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a motocicleta conduzida pela vítima embaixo do ônibus. 

O caso foi registrado na 29ª Delegacia Territorial (DT) de Plataforma. Segundo a Transalvador, por volta das 19h40, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ainda estava no local realizando levantamento cadavérico e remoção do corpo da vítima. 

*Matéria em atualização

