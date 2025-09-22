Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Matrículas em cursos à distância crescem 286% nos últimos dez anos, diz Inep

Entre 2010 e 2024, número de ingressos aumentou 360% nos cursos a distância, segundo Censo da Educação Superior 2024

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:33

Educação, tecnologia e direitos e cidadania são temas frequentemente cobrados na redação Enem (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Educação à distância Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

As matrículas em cursos de educação à distância (EaD) quase triplicaram nos últimos dez anos. Entre 2010 e 2024, o número de estudantes matriculados na modalidade remota aumentou 286,7%, saltando para 5.189.391 estudantes. É o que mostram os dados do Censo da Educação Superior 2024, divulgados nesta segunda-feira (22).

Atualmente, o Brasil tem mais de 10 milhões de estudantes matriculados em cursos do ensino superior. Apesar dos números equiparados, entre 2014 e 2024, a quantidade de ingressos caiu 30,2% nos cursos de graduação presencial, enquanto aumentou 360% nos cursos a distância.

O crescimento do EaD também pode ser verificado pela participação percentual dos ingressantes em cursos nessa modalidade. Era de 23,4% e subiu para 66,8% em 2024. Atualmente, a educação a distância está presente em 3.387 municípios do Brasil, com 95,9% das matrículas na rede privada.

Leia mais

Imagem - Cursos EaD em extinção: o que acontece com os alunos já matriculados?

Cursos EaD em extinção: o que acontece com os alunos já matriculados?

Imagem - Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

Imagem - Como a OAB vê a proibição de cursos de Direito no formato EaD?

Como a OAB vê a proibição de cursos de Direito no formato EaD?

O boom dos cursos EaD motivou a criação da Nova Política de Educação à Distância, divulgada por meio do decreto nº 12.456 do Ministério da Educação (MEC), em maio deste ano. Ela define que os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia deverão ser ofertadas exclusivamente no formato presencial - no entanto estes, com exceção de Enfermagem, já não eram ofertados ofertados, então não há mudança.

Já os cursos da área de Saúde, como Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Biomedicina, Educação Física, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, e Licenciaturas, a exemplo de Pedagogia, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Letras, Artes, Filosofia, Sociologia, não poderão mais ser feitos à distância. As universidades, porém, podem solicitar mudança para o regime semipresencial.

A previsão do MEC é que as portarias com a lista final de cursos em extinção sejam publicadas na primeira quinzena de setembro. A partir de então, os cursos já existentes continuarão funcionando até que os alunos concluem suas graduações, enquanto novos ingressantes terão ciência dos formatos disponíveis - presencial, semipresencial ou a distância.

Mais recentes

Imagem - Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão para o térreo do terminal; saiba quais

Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão para o térreo do terminal; saiba quais
Imagem - 6 benefícios do salmão para a saúde

6 benefícios do salmão para a saúde
Imagem - Conheça a história do Serial Killer que matou em Lençóis: “ele mesmo tirou a cabeça de minha filha do buraco”.

Conheça a história do Serial Killer que matou em Lençóis: “ele mesmo tirou a cabeça de minha filha do buraco”.

MAIS LIDAS

Imagem - Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista
01

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Imagem - Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa
02

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
04

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados