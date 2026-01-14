PRESENTE DE NATAL ADIANTADO

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 40 mil em sorteio da Lotomania

Bilhete baiano acertou 19 dos 20 números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:52

Lotomania Crédito: Shutterstock

Um soteropolitano, ou um grupo deles, terá um motivo a mais para comemorar no fim de noite desta quarta-feira (14) após faturar mais de R$ 40 mil no concurso nº 2875 da Lotomania. O bilhete possuía 19 dos 20 números sorteados.

No total, cinco apostas acertaram 19 números e ganharam R$ 43.830,78 cada uma delas. O bilhete da Bahia, que é uma aposta simples, foi registrado na Casa Lotérica Esperança, no bairro de Pernambués.

Os números sorteados na ocasião foram: 09-11-12-24-27-32-34-44-51-54-55-53-67-69-71-75-80-81-88-97.

O prêmio principal da noite era de R$ 2 milhões, mas não houve acertadores de todas as dezenas. Para o próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (16), o prêmio deve ser de R$ 3 milhões.



Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago