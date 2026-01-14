Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 40 mil em sorteio da Lotomania

Bilhete baiano acertou 19 dos 20 números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:52

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Um soteropolitano, ou um grupo deles, terá um motivo a mais para comemorar no fim de noite desta quarta-feira (14) após faturar mais de R$ 40 mil no concurso nº 2875 da Lotomania. O bilhete possuía 19 dos 20 números sorteados.

No total, cinco apostas acertaram 19 números e ganharam R$ 43.830,78 cada uma delas. O bilhete da Bahia, que é uma aposta simples, foi registrado na Casa Lotérica Esperança, no bairro de Pernambués.  

 Os números sorteados na ocasião foram: 09-11-12-24-27-32-34-44-51-54-55-53-67-69-71-75-80-81-88-97.

O prêmio principal da noite era de R$ 2 milhões, mas não houve acertadores de todas as dezenas. Para o próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (16), o prêmio deve ser de R$ 3 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Resultado da Quina 6927, desta quarta-feira (14)

Resultado da Quina 6927, desta quarta-feira (14)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3587, desta quarta-feira (14)

Resultado da Lotofácil 3587, desta quarta-feira (14)

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria

Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
1 de 3
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Salvador Dinheiro Loteria Prêmio Sorteio

Mais recentes

Imagem - Menos de 15 °C: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Menos de 15 °C: cidade baiana é a mais fria do Nordeste
Imagem - Inmet emite alerta de queda de granizo para mais de 10 cidades da Bahia

Inmet emite alerta de queda de granizo para mais de 10 cidades da Bahia
Imagem - Lavagem do Bonfim: veja quais cuidados tomar com o corpo no dia da festa

Lavagem do Bonfim: veja quais cuidados tomar com o corpo no dia da festa

MAIS LIDAS

Imagem - Uma única avenida de Salvador tem 273 multas por dia e lidera ranking de infrações
01

Uma única avenida de Salvador tem 273 multas por dia e lidera ranking de infrações

Imagem - Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um presente inesperado do universo que destrava decisões importantes hoje (14 de janeiro)
02

Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um presente inesperado do universo que destrava decisões importantes hoje (14 de janeiro)

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa