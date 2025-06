'TE DEUM'

Arquidiocese de Salvador inicia festejos pelos 203 anos da Independência do Brasil na Bahia

Cerimônia será celebrada na próxima terça-feira (1º), na Catedral Basílica

Tharsila Prates

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:43

Cerim Crédito: Sara Gomes/ Arquidiocese de Salvador

A Arquidiocese de Salvador dará início às celebrações cívico-religiosas pelos 203 anos da Independência do Brasil na Bahia com a tradicional cerimônia do Te Deum, na próxima terça-feira (1º). A celebração será presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico. >

O Te Deum, expressão em latim que significa “A Ti, ó Deus”, é um hino de louvor tradicionalmente entoado em ocasiões solenes, como forma de agradecimento e súplica. Presente na Liturgia das Horas, ele foi composto no ano de 387, em Milão, por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, por ocasião do batismo deste último. A primeira estrofe do hino já anuncia o espírito da celebração: “A Ti, Deus, louvamos, a Ti, Deus, cantamos. A ti, Eterno Pai, adora toda a terra”.>

A cerimônia do Te Deum integra a programação oficial das comemorações da Independência do Brasil na Bahia, celebrando o marco histórico de 2 de Julho de 1823, quando as forças brasileiras consolidaram a separação definitiva de Portugal no território baiano. A Arquidiocese diz que a presença da Igreja neste momento simboliza a união entre fé e história, reforçando a dimensão espiritual da luta pela liberdade e soberania do povo brasileiro.>

Serviço:>

O quê: Te Deum pela Independência do Brasil na Bahia>

Quando: 1º de julho, às 9h>