Assista: parte de teto de sala na Ufba desaba e aulas são suspensas

Vídeo mostra que forro de sala desabou no campus de Ondina, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:27

Parte de teto de na Ufba desaba e aulas são suspensas
Parte de teto de na Ufba desaba e aulas são suspensas Crédito: Reprodução

Parte do forro de uma das salas de aula do Centro de Educação Física e Esportes (Cefe), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), desabou na tarde de segunda-feira (20). Registros feitos por estudantes mostram que o material caiu sobre mesas e cadeiras da sala localizada no campus de Ondina, em Salvador. Não há registro de feridos. 

A sala 1 do Cefe estava vazia no momento do incidente. O Centro de Educação Física e Esportes possui salas de aulas e atende dois projetos de extensão, sendo um com idosos e outro com jovens. Após o desabamento de parte do forro, professores do Departamento III da Faculdade de Educação da Ufba foram orientados a suspenderem as aulas. 

No comunicado, o qual o CORREIO teve acesso, a chefe do departamento determina a suspensão das aulas "até que tenha-se um parecer técnico estrutural confirmando as condições de segurança para técnicos, professores e estudantes que trabalham e estudam no local". 

Procurada, a Ufba informou, no final da tarde desta terça-feira (21) que a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura realizou o conserto do teto da sala de aula. 

De acordo com estudantes, esta não é a primeira vez que incidentes desse tipo acontecem quando chuvas e ventos fortes atingem Salvador. Eles afirmam que parte do forro já desabou em sala de aula e na sala de musculação da unidade.

No Cefe são desenvolvidas disciplinas relacionadas ao Curso de Licenciatura em Educação Física da Ufba, além de projetos de ensino, pesquisa e extensão, e atividades esportivas conduzidas por alunos da universidade. 

Ufba

