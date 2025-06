ACIDENTE FATAL

Atropelamento deixa um morto e outro ferido na Vasco da Gama

Episódio ocorreu no sentido Lucaia, próximo à estação do BRT

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um atropelamento na Avenida Vasco da Gama, no início da tarde desta quinta-feira (5). O acidente ocorreu no sentido Lucaia, próximo à estação do BRT, segundo informações da Transalvador.>