Bicho-preguiça é resgatado em bairro nobre de Salvador

Animal foi encontrado na tarde desta terça-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:10

Bicho-preguiça resgatado em Ondina Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um bicho-preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) foi encontrado na tarde desta terça-feira (13) em uma árvore, na zona urbana de Salvador. O animal foi localizado no bairro de Ondina, de onde foi resgatado.

O bicho-preguiça estava em boas condições de saúde e sem ferimentos aparentes. Devido à altura e à complexidade do local, foi necessária a atuação conjunta de equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e do Corpo de Bombeiros, além do isolamento da via para garantir a segurança da operação.

