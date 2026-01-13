Bicho-preguiça é resgatado em bairro nobre de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:10
Um bicho-preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) foi encontrado na tarde desta terça-feira (13) em uma árvore, na zona urbana de Salvador. O animal foi localizado no bairro de Ondina, de onde foi resgatado.
O bicho-preguiça estava em boas condições de saúde e sem ferimentos aparentes. Devido à altura e à complexidade do local, foi necessária a atuação conjunta de equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e do Corpo de Bombeiros, além do isolamento da via para garantir a segurança da operação.
Veja imagens do resgate
“A ação integrada possibilitou um resgate seguro e bem-sucedido, sem ferimentos ao animal”, informou a Polícia Militar. Após o resgate, o animal foi encaminhado à sede do Jardim Zoobotânico de Salvador (Jardim Zoológico) para reinserção no habitat.