BMW bate em caminhão em avenida da orla da Boca do Rio

Após ser atingido, caminhão atingiu um terceiro veículo que estava no local; não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:29

Acidente foi registrado na Avenida Octávio Mangabeira
Acidente foi registrado na Avenida Octávio Mangabeira Crédito: Marina Silva/CORREIO*

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (3) em Salvador. Um carro da marca BMW colidiu com um caminhão e um segundo carro de passeio na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, região da orla da capital baiana. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não houve registro de feridos.

A BMW ficou com as partes frontal e lateral esquerda parcialmente destruídas após a batida. Testemunhas que estavam no local do momento do acidente contam que viram que a BMW trafegava em alta velocidade quando bateu na calçada, saltou fora da pista e bateu na lateral do caminhão. O veículo, ao ser atingido, colidiu com um Renault Logan que passava pela via.

Acidente na Boca do Rio

Acidente foi registrado na Avenida Octávio Mangabeira por Marina Silva/CORREIO*

O som da colisão assustou quem estava por perto. Testemunhas relataram ter ouvido um estrondo muito alto, que "parecia que algo estava desmoronando". O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não precisou ser acionado, visto que não houve registro de feridos no acidente.

Populares contaram que o acidente ocorreu por volta das 15h30. Às 16h, a Transalvador foi até o local para iniciar o procedimento de retirada dos veículos para desocupar a pista. O acidente gerou um congestionamento, que durou cerca de 1h, até que os veículos fossem completamente recolhidos do local. Segundo o Núcleo de Operações do órgão, às 17h o trânsito já havia sido normalizado. 

