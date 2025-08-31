BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

Boletim: Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições neste domingo (31)

Escunas de turismo têm boa procura

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:44

Travessia Salvador/Mar Grande Crédito: Marina Silva/CORREIO

A travessia marítima entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, opera neste domingo (31) sem restrições e com fluxo tranquilo de passageiros. Desde as 5h da manhã, seis embarcações estão em operação, cumprindo com pontualidade os horários programados tanto no Terminal Náutico da Bahia, na capital, quanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha.

Os passageiros embarcam com fluidez e sem formação de filas. A última saída de Mar Grande será às 18h, enquanto a última saída de Salvador está programada para as 19h30.

Veja os horários da Travessia Salvador-Mar Grande

De Salvador para Mar Grande: 6h30, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 15h, 16h, 17h, 17h30, 18h, 18h30 e 19h30.

De Mar Grande para Salvador: 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 8h, 9h, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador–Morro de São Paulo

A linha marítima entre Salvador e Morro de São Paulo também apresenta operação tranquila neste domingo. O primeiro catamarã partiu às 9h e o segundo às 10h30. No sentido contrário, as saídas do Morro estão previstas para as 11h30 e 14h.

A expectativa é de lotação completa nos horários de retorno, devido ao fluxo de turistas que passaram o fim de semana na Ilha de Tinharé.

