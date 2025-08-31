Acesse sua conta
Líder de facção suspeito de 15 mortes é preso ao desembarcar de ferry-boat

Homem é suspeito de liderar grupo criminoso com atuação no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 14:42

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um homem foi preso na manhã deste dominGo (31) ao desembarcar do ferry-boat em Salvador. Ele é apontado como a principal liderança de um grupo criminoso atuante em Valença, no sul da Bahia, de acordo com informações da Polícia Civil. Haviam três mandados de prisão preventiva abertos contra o suspeito. 

A prisão foi realizada no Terminal Marítimo de São Joaquim, em ação conjunta do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (5ª Coorpin/Valença). O homem já estava sendo monitorado pelos policiais. 

De acordo com as apurações, ele é suspeito de participar de ao menos 15 homicídios na região do baixo sul baiano, sendo considerado, pela polícia, de alta periculosidade. O suspeito ocupa, de acordo com as investigações, posição de destaque na hierarquia da organização criminosa. 

O preso foi conduzido à unidade especializada para o cumprimento das formalidades legais e permanece à disposição da Justiça.

