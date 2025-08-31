Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar aponta arma contra clientes durante briga em bar de Salvador; veja

Caso aconteceu na madrugada de sábado (30) e foi registrado por câmeras de segurança

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 14:26

Homem saca a arma em bar de Salvador após disc
Homem saca a arma em bar de Salvador após disc Crédito: Reprodução

Um homem sacou uma arma dentro de um bar e realizou disparos fora do estabelecimento comercial após se envolver em uma discussão, na madrugada de sábado (30), em Salvador. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que ele tira a arma da cintura e é contido por outras pessoas. O caso aconteceu no bairro de Stella Maris. 

De acordo com informações iniciais, o homem é um policial militar. Até o início da tarde deste domingo (31), a Corregedoria da Polícia Civil não havia resgistrado a ocorrência. A corporação afirma que investiga o caso. "Ressaltamos que o registro é fundamental para subsidiar a identificação do suposto autor dos disparos e possibilitar a devida apuração no âmbito administrativo. Paralelamente, diligências já estão sendo realizadas para levantar elementos que permitam a individualização do responsável", disse a PM, em nota. 

O homem sacou a arma depois de um desentendimento dentro do bar, por volta das 1h30 da manhã. O flagrante da câmera de segurança mostra o momento em que o PM aparece discutindo com um homem, até que anda em direção a ele e aponta a arma.

O PM utiliza uma regata branca. Logo após sacar a arma, outras pessoas  intervêm na discussão, e ele chega a apontar a arma para outro rapaz. O homem guarda a arma na cintura, mas continua conversando, de forma exaltada com o grupo, até que deixa o estabelecimento. 

Homem saca arma em bar de Salvador

Homens discutem e são flagrados por câmera de segurança por Reprodução
PM se aproxima de homem e é seguido por uma mulher por Reprodução
Homem saca a arma e outras pessoas se aproximam por Reprodução
Com a arma em mãos, o homem é contido por outras pessoas por Reprodução
1 de 4
Homens discutem e são flagrados por câmera de segurança por Reprodução

A Polícia Civil disse, em nota, que o caso foi registrado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) como crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado. Pessoas que estavam no local no momento do ocorrido contaram que o suspeito efetuou disparos após a briga. 

PM atira em bar no Rio Vermelho 

No dia 26 de julho deste ano, um episódio semelhante aconteceu em outro bar de Salvador, no Rio Vermelho. O policial militar Djavan Luiz Reis Souza efetuou um disparo de arma de fogo no estabelecimento após ser supostamente rejeitado por uma mulher no local. Uma testemunha contou que o homem dançava com a mulher no bar, mas apalpou as nádegas dela e foi afastado. Depois, ele teria dito que estava apaixonado por ela para um amigo da mulher, mas ouviu um "só lamento". Foi quando atirou para cima. Uma mulher ficou ferida. 

Mais recentes

Imagem - Feira tem vagas de emprego para pessoas com deficiência em Salvador e 33 cidades baianas

Feira tem vagas de emprego para pessoas com deficiência em Salvador e 33 cidades baianas
Imagem - Homem leva galão de combustível e ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador

Homem leva galão de combustível e ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador
Imagem - Líder de facção suspeito de 15 mortes é preso ao desembarcar de ferry-boat

Líder de facção suspeito de 15 mortes é preso ao desembarcar de ferry-boat

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua