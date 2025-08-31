Policial militar aponta arma contra clientes durante briga em bar de Salvador; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 14:26
Um homem sacou uma arma dentro de um bar e realizou disparos fora do estabelecimento comercial após se envolver em uma discussão, na madrugada de sábado (30), em Salvador. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que ele tira a arma da cintura e é contido por outras pessoas. O caso aconteceu no bairro de Stella Maris.
De acordo com informações iniciais, o homem é um policial militar. Até o início da tarde deste domingo (31), a Corregedoria da Polícia Civil não havia resgistrado a ocorrência. A corporação afirma que investiga o caso. "Ressaltamos que o registro é fundamental para subsidiar a identificação do suposto autor dos disparos e possibilitar a devida apuração no âmbito administrativo. Paralelamente, diligências já estão sendo realizadas para levantar elementos que permitam a individualização do responsável", disse a PM, em nota.
O homem sacou a arma depois de um desentendimento dentro do bar, por volta das 1h30 da manhã. O flagrante da câmera de segurança mostra o momento em que o PM aparece discutindo com um homem, até que anda em direção a ele e aponta a arma.
O PM utiliza uma regata branca. Logo após sacar a arma, outras pessoas intervêm na discussão, e ele chega a apontar a arma para outro rapaz. O homem guarda a arma na cintura, mas continua conversando, de forma exaltada com o grupo, até que deixa o estabelecimento.
Homem saca arma em bar de Salvador
A Polícia Civil disse, em nota, que o caso foi registrado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) como crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado. Pessoas que estavam no local no momento do ocorrido contaram que o suspeito efetuou disparos após a briga.
No dia 26 de julho deste ano, um episódio semelhante aconteceu em outro bar de Salvador, no Rio Vermelho. O policial militar Djavan Luiz Reis Souza efetuou um disparo de arma de fogo no estabelecimento após ser supostamente rejeitado por uma mulher no local. Uma testemunha contou que o homem dançava com a mulher no bar, mas apalpou as nádegas dela e foi afastado. Depois, ele teria dito que estava apaixonado por ela para um amigo da mulher, mas ouviu um "só lamento". Foi quando atirou para cima. Uma mulher ficou ferida.