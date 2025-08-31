Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:11
O mutirão de atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi interrompido, na manhã deste domingo (31), depois que um homem ameaçou atear fogo em uma agência em Salvador. O homem tinha horário agendado na unidade do INSS na rua Odilon Dórea, em Brotas, quando adentrou o local com um galão de combustível.
Ele ameaçou atear fogo nele mesmo e na agência. Funcionários e populares contiveram o homem até a chegada de policiais da 26º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que foram acionados para a ocorrência. "O indivíduo foi detido e apresentado, juntamente com o galão de combustível, à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis", afirma a PM.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito aparece no chão sendo contido por um grupo de pessoas. Também é possível ver que um policial segura o galão utilizado pelo homem durante as ameaças. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou o suporte necessário.
A Polícia Civil confirmou que o homem foi autuado em flagrante na Central de Flagrantes. Ele passou por exames de corpo de delito e segue custodiado, à disposição da Justiça.
Homem leva galão de combustível e ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador
Após a atuação das equipes de segurança e emergência, o atendimento na agência foi restabelecido. O INSS realiza neste final de semana o mutirão Perícia Conectada, em Salvador e outras 44 cidades brasileiras. A ação é voltada à redução do tempo de espera para os cidadãos.
"O INSS reforça seu compromisso com a segurança de servidores e beneficiários, mantendo a prestação de serviços de forma segura e transparente para toda a população", diz o Instituto, em nota.