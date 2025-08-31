SUSTO

Homem leva galão de combustível e ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador

Homem foi contido por funcionários e populares até a chegada da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:11

Homem ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador Crédito: Reprodução

O mutirão de atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi interrompido, na manhã deste domingo (31), depois que um homem ameaçou atear fogo em uma agência em Salvador. O homem tinha horário agendado na unidade do INSS na rua Odilon Dórea, em Brotas, quando adentrou o local com um galão de combustível.

Ele ameaçou atear fogo nele mesmo e na agência. Funcionários e populares contiveram o homem até a chegada de policiais da 26º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que foram acionados para a ocorrência. "O indivíduo foi detido e apresentado, juntamente com o galão de combustível, à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis", afirma a PM.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito aparece no chão sendo contido por um grupo de pessoas. Também é possível ver que um policial segura o galão utilizado pelo homem durante as ameaças. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou o suporte necessário.

A Polícia Civil confirmou que o homem foi autuado em flagrante na Central de Flagrantes. Ele passou por exames de corpo de delito e segue custodiado, à disposição da Justiça.

Homem leva galão de combustível e ameaça atear fogo em agência do INSS em Salvador 1 de 4

Após a atuação das equipes de segurança e emergência, o atendimento na agência foi restabelecido. O INSS realiza neste final de semana o mutirão Perícia Conectada, em Salvador e outras 44 cidades brasileiras. A ação é voltada à redução do tempo de espera para os cidadãos.