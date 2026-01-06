COLETA

Bruno Reis entrega ecoponto no Mané Dendê

Equipamento em Ilha Amarela integra pacote de entregas do Novo Mané Dendê, que inclui moradias, praça e centro de reciclagem

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:54

Prefeito fez novas entregas no Mané Dendê Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O Subúrbio Ferroviário começou 2026 com novos equipamentos urbanos em funcionamento, e um deles chama atenção pela proposta ambiental: a entrega de mais um ecoponto em Salvador. Localizado na Rua Boa Esperança, em Ilha Amarela, o espaço passa a receber entulho de pequenas obras, resíduos volumosos, materiais recicláveis e restos de poda, ajudando a reduzir o descarte irregular nas ruas e áreas de mangue.

O ecoponto faz parte de um conjunto de intervenções entregues nesta terça-feira (6) dentro do projeto Novo Mané Dendê, que também incluiu novas moradias, uma praça pública e um Centro de Triagem de Recicláveis. No total, os investimentos chegam a cerca de R$ 37 milhões.

A nova estrutura conta com baias cobertas, plataforma de despejo, módulo triturador, áreas para circulação de caminhões, setor administrativo, além de soluções ambientais como teto e paredes verdes. É o terceiro ecoponto inaugurado no Subúrbio pela atual gestão.

Para o presidente da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), Carlos Augusto Gomes, o equipamento facilita a vida dos moradores e ajuda a preservar os bairros. “A comunidade pode trazer entulho da construção civil e inservíveis como colchão, sofá, cama, geladeira velha. Pode descartar aqui à vontade”, afirmou. Ele alertou que o descarte irregular causa prejuízos diretos. “Quando esse material é jogado na rua, prejudica o local onde a pessoa mora, desvaloriza a área e, em época de chuva, pode causar alagamentos”.

No mesmo endereço, também foi entregue o Centro de Triagem de Recicláveis, considerado o mais moderno da cidade. O espaço foi planejado para atender os trabalhadores da Cooperativa de Reciclagem e Serviços da Bahia (Cooperes), oferecendo melhores condições de trabalho e aumento da capacidade de reaproveitamento dos materiais coletados. O local dispõe de mesa de separação, prensa, empilhadeira, balança eletrônica, fragmentador de papel, paleteira e outros equipamentos, além de uso de energia solar, reaproveitamento de água da chuva e ventilação natural.

Segundo o secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal, Ivan Euler, as entregas representam um marco para a política de resíduos da cidade. “Estamos tratando do terceiro ecoponto do Mané Dendê, um local específico para receber resíduos de construção civil, que depois são triturados e reaproveitados de forma adequada. E também de uma central de recicláveis que é a maior e mais moderna de Salvador. Há 25 anos a Prefeitura não fazia uma entrega desse porte para uma cooperativa, com tecnologia e energia limpa”, disse.

Quem também celebrou foi o presidente da Cooperes, Elias Pires, que destacou a mudança na rotina dos catadores. “Existimos desde 2007 e trabalhamos diretamente com 17 famílias. Antes não tínhamos um espaço adequado para fazer a triagem do que era coletado. Era tudo feito debaixo de sol e chuva. Mas um local como esse, que dispõe de ferramentas e maquinários, a nossa realidade vai mudar”, afirmou.

Além das ações voltadas à sustentabilidade, o pacote de entregas incluiu 63 novos apartamentos distribuídos em três empreendimentos nos bairros de Itacaranha, Alto da Terezinha e Rio Sena, além da inauguração da Praça Gilton Alves Lima, com quadra poliesportiva, parque infantil, equipamentos de ginástica e áreas de convivência.

Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da primeira arena aquática pública do Subúrbio, no bairro do Rio Sena. O equipamento terá piscina semiolímpica, piscina acessível, vestiários e áreas de apoio, com previsão de conclusão em sete meses.