SALVADOR

Carro bate em poste após acidente com moto e congestiona trânsito na Federação

Passageira carona da moto teve ferimentos

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:40

Acidente na Federação Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma moto provocou congestionando na Rua Caetano Moura, na Federação, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (16). Os efeitos no trânsito também foram sentidos nos arredores.

O carro bateu em um poste em frente à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) depois do choque com a moto - ainda não há detalhes do que causou o acidente. A carona da moto teve ferimentos e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu por volta das 7h40 de hoje. Uma viatura da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e ajudou a isolar a área e desviar os carros, em sistema de pare e siga, até a chegada da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).