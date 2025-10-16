Acesse sua conta
Carro bate em poste após acidente com moto e congestiona trânsito na Federação

Passageira carona da moto teve ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:40

Acidente na Federação
Acidente na Federação Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma moto provocou congestionando na Rua Caetano Moura, na Federação, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (16). Os efeitos no trânsito também foram sentidos nos arredores.

O carro bateu em um poste em frente à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) depois do choque com a moto - ainda não há detalhes do que causou o acidente. A carona da moto teve ferimentos e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

O acidente aconteceu por volta das 7h40 de hoje. Uma viatura da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e ajudou a isolar a área e desviar os carros, em sistema de pare e siga, até a chegada da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). 

Acidente na Federação

Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
Acidente na Federação por Reprodução
1 de 7
Acidente na Federação por Reprodução

Acidente

