Carro cai de ribanceira e vai parar dentro de condomínio em Salvador

Carol Neves
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:52
Um carro perdeu o controle, desceu por uma ribanceira coberta por vegetação e acabou colidindo contra um prédio em Salvador, no domingo (10). O veículo capotou e ficou preso entre a parte externa e interna da edificação, com a traseira atingindo a janela do primeiro andar.
Uma criança que estava no carro sofreu apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente, que ocorreu no bairro do Cabula.
Na manhã desta segunda-feira (11), o veículo permanecia no local do acidente. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista não foi encontrado após o ocorrido.