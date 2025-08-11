Acesse sua conta
Carro cai de ribanceira e vai parar dentro de condomínio em Salvador

Criança teve ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:52

Carro foi parar dentro de condomínio
Carro foi parar dentro de condomínio Crédito: Reprodução

Um carro perdeu o controle, desceu por uma ribanceira coberta por vegetação e acabou colidindo contra um prédio em Salvador, no domingo (10). O veículo capotou e ficou preso entre a parte externa e interna da edificação, com a traseira atingindo a janela do primeiro andar.

Uma criança que estava no carro sofreu apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente, que ocorreu no bairro do Cabula.

Na manhã desta segunda-feira (11), o veículo permanecia no local do acidente. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista não foi encontrado após o ocorrido.

