Carro capota e dois homens são presos durante perseguição na Paralela

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Millena Marques
Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:23
Dois homens foram presos após um carro capotar durante uma perseguição policial na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (15).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo perceberam uma movimetação suspetia durante o patrulhamento preventivo.
Carro capota e dois sãos presos na Paralela
A guarnição começou a acompanhar o veículo na rotatória do Hospital Juliano Moreira, na região do Saboeiro. "O condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga, quando a guarnição seguiu em acompanhamento", diz trecho da nota da corporação.
Na Avenida na Paralela, os suspeitos colidiram num veículo modelo Honda Civic, de cor prata, perderam o controle da direção e capotaram.
A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), para onde o veículo, com restrição de roubo e placa clonada, também será encaminhado.