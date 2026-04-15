SALVADOR

Carro capota e dois homens são presos durante perseguição na Paralela

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:23

Carro capota na Avenida Paralela Crédito: Polícia Militar

Dois homens foram presos após um carro capotar durante uma perseguição policial na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo perceberam uma movimetação suspetia durante o patrulhamento preventivo.

Carro capota e dois sãos presos na Paralela 1 de 5

A guarnição começou a acompanhar o veículo na rotatória do Hospital Juliano Moreira, na região do Saboeiro. "O condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga, quando a guarnição seguiu em acompanhamento", diz trecho da nota da corporação.

Na Avenida na Paralela, os suspeitos colidiram num veículo modelo Honda Civic, de cor prata, perderam o controle da direção e capotaram.