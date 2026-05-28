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Carro capota na saída do aeroporto de Salvador e interdita faixa da Avenida Carybé

Veículo tombou após curva na região de São Cristóvão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:03

Avenida Carybé fica na região do Aeroporto Crédito: Reprodução

Um carro capotou na Avenida Carybé, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28), e provocou a interdição parcial da pista no sentido Centro. O acidente aconteceu na região de São Cristóvão, próximo à saída do aeroporto internacional da capital baiana.

Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção após passar por uma curva da via, fazendo com que o automóvel capotasse. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Um homem e uma mulher estavam no carro no momento do acidente.

A Avenida Carybé é uma das principais ligações entre o Aeroporto Internacional de Salvador e a Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas da cidade. O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local durante as primeiras horas da manhã.

Avenidas com maior número de mortes por atropelamento em Salvador

1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
2º: Avenida Octávio Mangabeira, com 16 vítimas por Arisson Marinho/CORREIO
3ª: Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), com 15 vítimas por Gil Santos/CORREIO
4ª: Avenida Vasco da Gama, com nove vítimas por Bruno Concha / Secom PMS
5ª: Avenida Paralela, com nove vítimas por Reprodução/Google Street View
6º: Avenida Ulysses Guimaraes, com sete vítimas por Nara Gentil/CORREIO
7º: Avenida Aliomar Baleeiro, com sete vítimas
8º:Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, com sete vítimas por Jefferson Peixoto/Secom PMS
9º: Avenida Gal Costa, com seis vítimas por Manu Dias/GOV.BA
1 de 9
1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

De acordo com a Transalvador, o trânsito não precisou ser totalmente bloqueado. “Apenas uma faixa da via foi ocupada. O nosso guincho já está no local, foi ali na saída de São Cristóvão, nesse trecho da Caribé, na saída de São Cristóvão”, informou o órgão.

Os ocupantes do veículo permaneceram no local aguardando a chegada do guincho para remoção do carro. 

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