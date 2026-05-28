Carro capota na saída do aeroporto de Salvador e interdita faixa da Avenida Carybé

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:03
Um carro capotou na Avenida Carybé, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28), e provocou a interdição parcial da pista no sentido Centro. O acidente aconteceu na região de São Cristóvão, próximo à saída do aeroporto internacional da capital baiana.
Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção após passar por uma curva da via, fazendo com que o automóvel capotasse. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Um homem e uma mulher estavam no carro no momento do acidente.
A Avenida Carybé é uma das principais ligações entre o Aeroporto Internacional de Salvador e a Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas da cidade. O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local durante as primeiras horas da manhã.
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De acordo com a Transalvador, o trânsito não precisou ser totalmente bloqueado. “Apenas uma faixa da via foi ocupada. O nosso guincho já está no local, foi ali na saída de São Cristóvão, nesse trecho da Caribé, na saída de São Cristóvão”, informou o órgão.
Os ocupantes do veículo permaneceram no local aguardando a chegada do guincho para remoção do carro.