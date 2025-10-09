Acesse sua conta
Casa Verão Hidden é anunciada na Rua Chile com show de Mãeana e vista para a Baía de Todos-os-Santos

Nesta nova fase, o Hidden retoma o espírito das suas primeiras edições, com a volta da lojinha de autosserviço

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:58

Casa Verão Hidden
Casa Verão Hidden Crédito: Divulgação

O Hidden está de volta a Salvador para mais uma temporada. Desta vez, o projeto que une música, enogastronomia, arte e cultura assume uma nova identidade: Casa Verão Hidden. A reabertura acontece no dia 7 de novembro, às 19h, na Rua Chile, com uma apresentação da cantora Mãeana.

Nesta nova fase, o Hidden retoma o espírito das suas primeiras edições, com a volta da lojinha de autosserviço, onde o público poderá encontrar vinhos, cervejas especiais, frios para montar tábuas e outros petiscos.

Casa Verão Hidden
Casa Verão Hidden Crédito: Divulgação

Outro resgate é o clima intimista, marca registrada das edições iniciais, agora realçado pela vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos. A proposta também traz uma nova dinâmica de funcionamento: o espaço deixa de abrir de quinta a domingo e passa a operar em dias específicos, com um calendário mensal divulgado previamente nas redes sociais.

Em sua sexta edição, o Hidden apresenta uma nova ambientação e uma curadoria musical contemporânea, reforçando o DNA criativo do projeto, que valoriza artistas e sonoridades que refletem a essência de Salvador.

A programação de novembro inclui, além de Mãeana, nomes como Tiri (15), o lançamento do novo projeto de Alexandre Peixe, “Alexandre Peixe em Outras Praias” (21), A.B.O.C.A (28) e o projeto Suco de Bahia (29).

Casa Verão Hidden
Casa Verão Hidden Crédito: Divulgação

Segundo Mariana Braga, idealizadora do projeto, os encontros acontecerão sempre no final do dia, aproveitando o pôr do sol. “A ideia é abrir as portas a partir do entardecer, em uma atmosfera que mistura o charme da cidade antiga com a vibração contemporânea do verão soteropolitano”, explica.

Os convites já estão disponíveis no site hiddenbrasil.com.br/salvador e as novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram @hidden.salvador.

