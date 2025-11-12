Acesse sua conta
Casal é preso na Calçada com carro roubado na Graça

Veículo foi roubado no dia 27 de outubro

  • Yan Inácio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:35

Carro
Carro Crédito: BPFRV/Batalhão Apolo

Um homem e uma mulher foram presos na Calçada na tarde desta quarta-feira (12), após serem flagrados com um carro roubado no dia 27 de outubro no bairro da Graça.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao abordar os suspeitos, constataram que o carro estava com a placa clonada.

Com o casal foram apreendidos também dois aparelhos celulares, duas chaves automotivas e uma quantidade de maconha.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde as medidas cabíveis foram adotadas.

