Casal é preso na Calçada com carro roubado na Graça

Yan Inácio
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:35
Um homem e uma mulher foram presos na Calçada na tarde desta quarta-feira (12), após serem flagrados com um carro roubado no dia 27 de outubro no bairro da Graça.
De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao abordar os suspeitos, constataram que o carro estava com a placa clonada.
PM foi acionada para o caso
Com o casal foram apreendidos também dois aparelhos celulares, duas chaves automotivas e uma quantidade de maconha.
Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde as medidas cabíveis foram adotadas.