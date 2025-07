RANKING

'Cacau caindo': veja os bairros onde mais choveu em Salvador no fim de semana

Previsão é que tempo chuvoso continue nesta segunda (14)

Salvador registrou altos índices de chuva em diversos bairros no fim de semana — e a previsão é que o tempo siga instável ao longo da semana. Nas últimas 72h, Valéria (40,6 mm), Piatã (39,8 mm) e Barro Duro (38 mm) foram as regiões com os maiores acumulados, segundo registro da Defesa Civil (Codesal) da capital baiana. >