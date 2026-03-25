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Colunista do CORREIO Andre Stangl oferece curso e mentoria sobre IA na pesquisa acadêmica

Os dois projetos são em formato online; confira como participar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:39

Curso e mentoria
Curso e mentoria "Coescrita e Pesquisa Acadêmica com IA" Crédito: Divulgação

Pesquisador da cultura digital e colunista do CORREIO, Andre Stangl ministra o curso e a mentoria "Coescrita e Pesquisa Acadêmica com IA". Ambos são em formato online e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

O curso tem oito horas de duração e acontece no dias 21, 23, 28 e 30 de abril. Ele propõe uma abordagem prática e reflexiva sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) no trabalho acadêmico, com foco no seu papel como ferramenta de mediação cognitiva, e não como substituta da autoria ou do pensamento crítico. O interessados podem comprar o curso através deste link, o valor é de R$ 450.

Andre Stangl
Andre Stangl Crédito: Divulgação

Os participantes vão explorar estratégias para utilizar sistemas de IA no apoio à pesquisa, especialmente nas etapas definição e exploração de temas; leitura e análise de textos; organização da bibliografia; desenvolvimento de argumentos; e escrita e revisão de textos acadêmicos.

Já a mentoria, vai apontar estratégias de leitura, organização de referências, engenharia de contexto e escrita com IA, a partir das questões concretas de cada participante. Os interessados precisam se inscrever através deste link. O valor é de R$ 250, referente a 1h30 de mentoria.

Stangl destaca que a mentoria não é orientação acadêmica formal. Com isso, não será avaliado objeto, metodologia ou bibliografia. O foco é a IA como forma de mediação no processo de pesquisa e escrita.

Mais informações podem ser acessadas através do site do projeto.

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Tags:

Pesquisa Cursos Inteligência Artificial

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