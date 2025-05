CONECTIVIDADE

Com debates sobre o ambiente digital, 15ª edição do Fórum da Internet do Brasil é realizada em Salvador

Evento será realizado até a próxima quinta-feira (30) no Fiesta Convention Center, com inscrição gratuita

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de maio de 2025 às 05:00

15º Fórum da Internet no Brasil vai até a próxima sexta-feira (30) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma semana dedicada ao debate sobre o desenvolvimento da internet no Brasil. Com essa proposta, o 15º Fórum da Internet no Brasil (FIB 15) abriu os trabalhos nesta segunda-feira (26), em Salvador. Organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), o evento segue até a próxima sexta-feira (30) no Fiesta Convention Center, com inscrição gratuita.>

O evento celebra 30 anos do CGI.br e está pela segunda vez na capital baiana. Serão 27 workshops, divididos nos macrotemas “Diversidade e Inclusão”, “Inteligência Artificial” e “Infraestrutura, Acesso e Conectividade”. A programação pode ser conferida no site oficial do evento.>

A coordenadora do CGI, Renata Mielli, conta que a programação foi montada a partir de sugestões feitas por organizações da sociedade civil e do setor privado. “Esperamos que o fórum seja um espaço de sociabilidade para que a comunidade digital de todo o país se encontre, troque experiências e que os debates contribuam para que possamos avançar na reflexão de como construir uma internet de mais qualidade e melhor para todos”, falou. >

O fórum conta com programação durante todo o dia. Nas mesas serão debatidos temas como segurança digital, garantia de direitos na internet, impactos da inteligência artificial, acesso à internet, além de dependência digital. “Esse local permite o choque de perspectivas e a produção de propostas para que possamos enfrentar os vários problemas decorrentes do uso indevido das redes sociais, além de entender como tratar esse conteúdo com o qual interagimos”, disse Renata.>

O primeiro dia do evento foi marcado por debates, encontros temáticos e reuniões realizados por organizações e coletivos. Um deles foi o lançamento da cartilha "Desinformação e Racismo Digital: desafios e caminhos para equidade racial", desenvolvida pelo Aláfia Lab em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF), que explica como o preconceito racial se espalha na internet por meio de notícias falsas e estereótipos.>

Outro destaque foram os debates promovidos pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), como foco na importância da separação entre telecomunicações e serviços de valor adicionado e na governança de internet no Brasil.>

Realizada no início da noite, a sessão oficial de abertura teve a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. Entre eles, estava o Ministro das Comunicações Frederico Siqueira, que ressaltou a relevância do evento. “O fórum tem mostrado todos os anos que é possível construir caminhos coletivos rumo a um futuro digital mais justo. Ter acesso a internet hoje é, na prática, o que garante o direito de trabalhar, estudar e buscar a cidadania”, disse.>

Confira a programação desta terça-feira (27):>

09:00 - 10:30: Inclusão digital como caminho para a emancipação das juventudes em situação de vulnerabilidade - Sala 1 (Térreo)>

09:00 - 10:30: Resiliência territorial e climática e a conectividade (significativa?) em comunidades tradicionais - Sala 2 (1º andar)

>

09:00 - 10:30: Enfrentando deepfakes: como promover a integridade da informação diante da desordem informacional? - Sala 3 (1º andar)>

11:00 - 12:30: Processo Eleitoral e Inteligência Artificial: lições para ampliar a qualidade democrática do voto - Sala 1 (Térreo)>

11:00 - 12:30: Deepfakes e nudez não consensual: o papel da IA na ampliação da violência de gênero digital - Sala 2 (1º andar)>

11:00 - 12:30: Tecendo redes: conectividade significativa e tecnologias comunitárias - Sala 3 (1º andar)>

14:00 - 16:00: Sessão principal 1 - Princípios e Diretrizes para a regulação de plataformas digitais: desafios da construção de consenso - Sala 1 (Térreo)>

16:30 - 18:00: Lucro meu, azar o seu: Bets, saúde mental e regulação de plataformas - Sala 1 (Térreo)

>

16:30 - 18:00: Infraestruturas de nuvem e soberania: o papel do Estado e as contribuições do multissetorialismo - Sala 2 (1º andar)>

16:30 - 18:00: Primeira Infância e Internet: Dados, Evidências e Redes no avanço de uma agenda para o cuidado - Sala 3 (1º andar)>

18:00 - 19:30: Lançamento do livro: Economia política de dados e soberania digital: conceitos, desafios e experiências no mundo - Sala 2 (1º andar)>