TEATRO

Comédia Tartufo faz nova temporada em Salvador; veja datas

Montagem comemora 25 anos de carreira da cia de teatro Os Argonautas

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:21

Comédia Tartufo Crédito: Divulgação

Salvador recebe nova temporada da montagem local da comédia Tartufo - O Impostor, obra clássica de Molière, agora adaptada para o contexto contemporâneo. O espetáculo marca os 25 anos de trajetória da companhia de teatro Os Argonautas e, após conquistar o público em 2025 em diversos teatros, prorrogou sua temporada no Teatro Módulo, com sessões às sextas-feiras, às 20h, até o final do mês.

Marcelo Flores, diretor e protagonista da montagem, também integra o elenco da estreia mundial de Um Julgamento, ao lado de Wagner Moura, sob direção de Christiane Jatahy, em outubro.

Desde sua estreia na Sala do Coro do TCA, Tartufo tem lotado plateias e atraído sessões extras. A produção recebeu incentivo da Lei Paulo Gustavo e contou com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

Na adaptação, o clássico ganha ritmo contemporâneo, com cenas ágeis, participação direta da plateia e elementos de cultura popular, incluindo músicas e memes reconhecidos pelo público. A comédia critica a hipocrisia moral e religiosa por meio da personagem central, Tartufo, que manipula uma família para seus próprios interesses. Fingindo religiosidade, Tartufo (Marcelo Flores) engana o homem rico Orgon (Carlos Betão), passa a morar na casa dele e ainda tenta seduzir Madalena (Alethea Novaes), esposa do anfitrião. A partir daí, surgem situações cômicas e desencontros amorosos que movimentam toda a narrativa.

Para Marcelo Flores, a calorosa recepção da plateia reflete a essência da celebração teatral. “Amor, humor, alegria e crítica social são elementos fortemente presentes tanto em Molière quanto em Os Argonautas”, afirmou o diretor.

A atriz Alethea Novaes destacou que Tartufo é o décimo espetáculo inédito do grupo e reforça a importância do teatro para provocar reflexão. “A peça continua estimulando questionamentos sobre poder, moralidade e abuso da fé de maneira perspicaz e divertida”, completou.

Serviço

Espetáculo: Tartufo - O Impostor

Data: Sextas-feiras, de 10 a 31 de Outubro - Horário: 20h

Local: Teatro Módulo

Ingressos: plataforma SYMPLA R$ 80,00 e 40,00 (meia entrada)

Classificação indicativa: Livre