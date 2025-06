SALVADOR

Confira 10 restaurantes que terão promoção no Dia dos Namorados

Opções de refeição completa custam a partir de R$ 114 por pessoa

Larissa Almeida

Publicado em 8 de junho de 2025 às 08:00

Prato do Oriente Fast Crédito: Divulgação

O Dia dos Namorados é uma oportunidade especial para celebrar o amor. Em Salvador, quem pretende marcar a data com uma experiência gastronômica inesquecível precisa se antecipar. É que os diversos restaurantes da capital baiana, que estão oferecendo promoções para almoço e jantar, já estão quase esgotados. As opções ainda disponíveis agradam a todos os gostos. Entre as cozinhas, destaca-se a suíça, chinesa, japonesa, italiana, portuguesa e brasileira. Nos locais onde a refeição completa não é o foco principal, não faltam mimos como desconto em drinks e brindes exclusivos. Os preços variam de acordo com o restaurante e o menu escolhido, mas partem de R$ 114 por pessoa.>

Confira abaixo 10 opções listadas pelo CORREIO:

1) Oriente Fast >

O restaurante Oriente Fast, especializado em comida oriental, preparou uma experiência romântica neste Dia dos Namorados. Os casais que desejarem celebrar no estabelecimento, que fica situado no Rio Vermelho, terão direito a uma seleção exclusiva no salão, com entrada, combinado e sobremesa para duas pessoas. >

Das entradas, o casal pode escolher duas delas entre Tartar de Salmão, Carpaccio de Salmão, Ceviche, Sunomono de Salmão ou Pipoca de Camarão. O jantar segue com um Combinado de 28 peças, com opções variadas para escolha do casal e duas Sobremesas entre Torta Búlgara, Sorvete ou Churros com Doce de Leite. >

Preço: R$ 299,90 (2 pessoas) >

O que inclui: Todo o menu >

2) Racletto >

O restaurante Racletto, que tem como base a culinária suíça, oferece duas opções de programação para o Dia dos Namorados no espaço que será ambientado para a data romântica. Além da experiência gastronômica, os apaixonados poderão desfrutar de uma exibição ao vivo do pianista Arlindinho. O estabelecimento fica no Horto Florestal. >

Uma das opções para o jantar é o Fondue Clássico Completo, que é composto por fondue de queijo, mussarela de búfala com manjericão e tomate, rúcula com tomate seco, cubo de pães, rodela de salsichão suíço, batata bolinha, brócolis, salgadinho de coxinha, batata crispy, goiabada, dois espetos de filé mignon e dois espetos de camarão, além de molhos. Há ainda o Fondue de chocolate meio amargo, frutas da época, canudinho crocante, biscoito wafer, marshmallow e pão de mel. >

A outra alternativa é o menu completo com entrada (Quiche Lorraine ou salada suíça), prato principal (camarão ou filé mignon) e sobremesa (panacota suíça ou tarte tatin). >

Preço: R$ 248 (2 pessoas) >

O que inclui: Fondue Clássico Completo ou Menu Completo >

3) Santiago Culinária >

Com a proposta de levar os clientes à Espanha sem sair da Bahia, o Santiago Culinária Ibérica vai oferecer um jantar em um ambiente intimista, com música ao vivo e um menu especial de três etapas preparado exclusivamente para o Dia dos Namorados. O restaurante tem duas unidades: Shopping Barra e Clube Espanhol (Ondina. >

O menu conta com entrada (bolinho de bacalhau, polvo em cama de batatas, mexilhões cozidos no vapor ou coxinha com rabo de touro), prato principal (paella marinera, filet chateaubriand, cortes nobres de cordeiro, filé de peixe com molho de camarão, salmão internacional, salada ao molho caesar, salada caesar com camarão ou paella vegetariana) e sobremesa (pudim de leite, pastel de massa folhada, churros ou picolé). >

A grande vantagem é que, a cada dois menus, o casal poderá harmonizar a noite com um vinho tinto espanhol Saludas, que tem notas de frutas negras maduras, toques de especiarias e um sussurro de ervas mediterrâneas. Cada cliente ainda será presenteado com uma dose de licor português – Licor 35, que é feio com creme de pastel de nata. >

Preço: R$ 218 por pessoa >

O que inclui: Menu Completo + Dose de licor >

4) Casa Chálabi >

Especializada na cozinha líbano-mediterrânea, a Casa Chálabi fica localizada no Rio Vermelho e, no próximo dia 12 de junho, vai acrescentar ainda mais romantismo ao estabelecimento intimista. Com um menu completo composto por quatro refeições, o restaurante vai oferecer um jantar para aguçar os sentidos com uma explosão de aromas, texturas e sabores. >

Antes da entrada, são servidos pequenos pratos (mini porção de pastas, chancliche temperado e triângulo de massa de esfiha, e bolinhas de kafta ao molho de iogurte). Cada pessoa pode se servir de uma opção de entrada (mini quibe vegano, mini quibe de peixe ou trouxinhas de queijo de cabra), prato principal (Schnitzel de berinjela, coxas de frango recheadas com ricota e damasco ou kafta de cordeiro ao molho do assado). >

Preço: R$ 300 (2 pessoas) >

O que inclui: Menu Completo >

5) Santto e Profano >

O bar e restaurante Santto e Profano, situado no Bonfim, não divulgou um menu especial para o Dia dos Namorados, mas preparou uma promoção para agradar quem não dispensa um bom drink: os 20 primeiros casais que chegarem até 19h do dia 12 de junho ganham 1 drink especial por conta da casa. >

6) Pirambeira >

No dia 12 de junho, o boteco e restaurante Pirambeira, que fica na Pituba, terá como atração um cupido que vai circular pelo espaço entregando mensagens com os @s e telefones dos clientes após a compra de um drink pelo interessado para seu “alvo”. Quem participar da brincadeira, ainda ganha um shot do licor baiano Royal Charlotte, feito à base de mel de cacau. >

Entre os destaques do cardápio está o Chopp de cerveja, servido no ponto ideal, com colarinho cremoso, e o menu assinado pelo chef Edu Moraes, que homenageia as raízes do boteco com releituras cheias de sabor. A carta de drinks leva a assinatura de Jonatan Albuquerque, diretor de Criação do premiado Purgatório e traz opções com nomes sugestivos como Na Boca e Na Bochecha e Tadala Fitz. >

7) Ainá Lamen >

O restaurante Ainá Lamen, o primeiro restaurante especializado em lamen de Salvador, preparou um menu especial para o Dia dos Namorados e agitação musical comandada por um DJ. Os casais que marcarem presença ainda terão direito a um saquê especial. >

O prato de boas-vindas é o Kamadeva. Como entrada, a atração é um Harumaki. Já o prato principal pode ser um entre os três: Umami, Shin shoyu do mar ou Chassu missô do amor. São duas as opções de sobremesas: Roru da paixão ou parfait japonês. >

Preço: R$ 114 por pessoa >

O que inclui: Menu Completo + Saquê especial >

8) Pereira Restaurante >

Com localização privilegiada entre o Porto e o Farol da Barra, o Pereira Restaurante vai proporcionar um jantar para os apaixonados no dia 12 de junho com direito a Menu do Restaurant Week. No ambiente, haverá um saxofonista comandando a melodia da noite, ao vivo. >

A refeição inclui entrada (cone de frutas do mar a dorê ou tartare de carne do sol com crispy de queijo coalho), prato principal (massa com camarões ao molho pesto de coentro com pimenta de cheiro ou filé ao molho de jabuticaba) e sobremesa (sorvete de tapioca com calda de gengibre ou churros com doce de leite e coco). >

Na compra de uma garrafa de Chandon Brut Rosé 750 mL, o casal recebe de presente 1 Baby Chandon com sacola para presentear. >

Preço: R$ 115 por pessoa >

O que inclui: Menu Completo >

9) Joca Mesa Bar >

O restaurante e bar Joca Mesa Bar, que fica localizado no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo, preparou uma proposta de experiência em seis etapas para os casais. Assinado pelo chef Jota Moraes, o menu consiste em duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Quem fizer a reserva, ganha 2 Stellas Artois Pure Gold. >

A primeira entrada conta com Patacone, Coleslaw, mexilhões ou granita de morango. Já a segunda conta com Taco de Nori, Aioli de salmão, caviar de Tobiko ou crispy de alho poró. O primeiro prato principal oferece Cherne Defumado, Demi-Glace de Povo, Risoto Hibisco ou Pangratto Citron. Já o segundo prato conta com opções como Filé Mignon, Rôti, Mil Folhas de Batata, Blue Cheese ou Mel de Rosas. >

Entre as sobremesas, estão Pavlova, Sorbet de Frutas Vermelhas, Frutas Frescas ou Brotos. Na segunda rodada, há opções como Brigadeiro de Queijo, Sorvete de Manjericão, Compota Doce de Goiga ou Tuile de Grana Padano. >

Preços: R$ 280 (2 pessoas) pelo Menu 6 etapas | R$ 370 (2 pessoas) pelo Menu 6 etapas + espumante à vontade | R$ 450 (2 pessoas) pelo Menu 6 etapas + All inclusive de bebidas alcoólicas e não alcoólicas >

O que inclui: Menu Completo + 2 Stellas Artois Pure Gold >

10) Pra Ficar >

O restaurante Pra Fica preparou um cardápio especial para o jantar do Dia dos Namorados, que contará com mesa posta e música ao vivo com o saxofonista Dery do Sax. A partir das 19h do dia 12 de junho, o estabelecimento que fica no Bonfim vai oferecer um menu completo com três etapas. >

São duas opções de refeição, sendo que a primeira tem como entrada um vinagrete de manga com camarão acompanhada de massa folhada, Ravioli suína ao molho como prato principal e um Cheescake com coulis de frutas vermelhas como sobremesa. A segunda opção tem como entrada um Ceviche de Peixe Branco, o prato principal é Arroz Negro com Camarão e a sobremesa é um Brownie de tapioca com sorvete de coco. >

Preço: R$ 249 (2 pessoas) >