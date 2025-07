AGENDA RELIGIOSA

Confira a programação do Jubileu em homenagem aos 280 anos da imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim

Cerimônias têm como objetivo fazer memória e valorizar a imagem venerada

Larissa Almeida

Publicado em 11 de julho de 2025 às 10:59

Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A agenda religiosa de Salvador vai ganhar dias a mais de celebração no mês de agosto. É que, a partir do dia 1°, a Basílica Santuário Senhor do Bonfim vai comemorar os 280 anos da chegada da imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim, réplica da existente em Setúbal, Portugal. >

As homenagens têm como objetivo fazer memória e valorizar a imagem venerada. Ela chegou a Salvador por iniciativa do oficial da Marinha Portuguesa, Teodósio Rodrigues de Faria, no dia 18 de abril de 1745, um domingo de Páscoa. Inicialmente, abrigada na igreja da Penha, na península de Itapagipe, até o final da construção da igreja do Senhor do Bonfim.>

No dia 24 de junho de 1754, com a finalização das obras internas da igreja construída na colina, a imagem do Senhor do Bonfim foi transferida da igreja da Penha à colina do Bonfim, numa festiva procissão com grande participação popular. As obras foram concluídas em 1772, com o término da construção das torres.>

Para o Padre Edson Menezes, reitor da Basílica, a imagem é uma grande representação da fé. "A imagem nos revela o rosto misericordioso do Pai. A imagem do Senhor do Bonfim é, para todos nós, sinal de paz, sinal de fé, sinal de esperança, sinal de cura, portanto, de atração, como a serpente de bronze que foi apresentada por Moisés no deserto", diz.>

"Celebrar 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim é fazer memória de um acontecimento que favoreceu o surgimento de uma devoção. Se tornou o maior patrimônio de fé cultural de Salvador, da Bahia e, por que não dizer, do Brasil", destaca.>

Confira a programação completa do Jubileu do Senhor do Bonfim:>

DIA 01/08 | 17h30>

Desembarque da Imagem na Praia da Penha>

Do Navio da Marinha do Brasil (fazendo memória da sua chegada no dia 18/04/1745)>

DIA 01/08 | 18h>

Procissão de velas – a Imagem segue em procissão até a Colina Sagrada, repetindo o trajeto feito em 1754.>

DIA 08/08 | 18h>

Apresentação do Núcleo de Músicas Antigas – OSBA>

Local: Basílica Santuário Senhor do Bonfim>

DIA 09/08 | 9h às 11h>

Seminário: 280 anos da chegada da Imagem do Nosso Senhor do Bonfim à Bahia – Perpetuação da Devoção.>

Palestrantes:>

Joaci Góes – Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia>

Dom Américo Manuel Alves Aguiar – Cardeal de Setúbal – Portugal>

Local: Auditório Dom Geraldo Majella>

Avenida Leovigildo Filgueiras, 270 – Garcia>

Cúria Arquidiocesana Salvador>

DIA 10/08 | 7h30>

Missa Campal: Presidida pelo Cardeal de Setúbal, Dom Américo Manuel Alves Aguiar, e concelebrada pelo Cardeal Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, Bispos e Padres.>