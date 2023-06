Confira dez ações e projetos em Salvador que podem tornar o mundo mais sustentável

Confira projetos e práticas sustentáveis que você pode realizar em Salvador:Casa Soma – O lixo comum que você entrega ao caminhão de coleta pode ser trocado por produtos e serviços. Primeiro, separe o que for reciclável. Depois, procure um dos pontos de arrecadação do projeto Casas Soma, existem dez em Salvador. Cada embalagem vale pontos que podem ser trocados por produtos de higiene, bebidas, entre outros; e serviços, como descontos no iFood e em corridas de carros por aplicativo. Confira a lista completa das unidades Casas Soma abaixo. Lixo eletrônico – Eletrodomésticos e eletroeletrônicos não podem ser descartados no meio ambiente, porque possuem componentes que podem causar danos à saúde humana. Empresas de varejo e de eletroeletrônicos encaminham o material para empresas responsáveis por reaproveitar esses materiais, como a BdP Waste que tem um galpão de cinco mil metros quadrados em Valéria, em Salvador. A empresa montou um totem no Shopping Barra para recolher esses aparelhos e está em parecia com escolas para um processo de conscientização. ODS nas Ruas – Uma vez por mês um grupo de voluntários realiza uma ação de distribuição de mudas de diversas espécies em bairros de Salvador. Cerca de 2 mil mudas já foram entregues e 30 mutirões na horta foram realizados. Você pode participar da ação indo até os bairros, entregando as plantas e conscientizando a população, ou pode também escolher uma espécie e levar para casa. A inscrição acontece no link bit.ly/maisembaixadores ou através do instagram @euandrefraga Horta em casa – Programa da prefeitura que entrega kits completos com jardineira, pá, terra, borrifador e hortaliças para os 100 primeiros inscritos. A entrega dos materiais é feita na casa dos felizardos. Para participar, o cidadão deve preencher o formulário disponibilizado no site da Secretaria e anexar RG e comprovante de endereço. Além disso, a programação pode ser acompanhada pelo Instagram. Dendê – O azeite de dendê usado nos tabuleiros das baianas e baianos de acarajé pode ser transformado em sabão artesanal. Uma Cartilha da Baiana de Acarajé Sustentável ensina o passo a passo de como fazer o produto. O documento foi fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Salvador (CMS), a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba). Confira a versão on-line. Praia massa é praia limpa – O projeto da Secis reúne voluntários para fazer multidões de limpeza e de conscientização nas praias de Salvador. As equipes fazem os serviços tanto na areia, como dentro do mar. Os equipamentos necessários para a operação são fornecidos pela pasta e o material reciclável que é coletado é encaminhado para a Casas Soma. A programação e o cronograma das atividades são divulgados nas redes sociais da Secretaria. IPTU Verde – Empreendimentos residenciais, comerciais, mistos ou institucionais que usam a sustentabilidade no processo de construção podem ter até 10% de desconto no IPTU. As realizações da empresa são avaliadas no Programa de Certificação Sustentável, e quanto maior a pontuação, maior o desconto. Ao dar entrada no pedido de Alvará na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), anexe o formulário elencando cada uma das iniciativas a serem adotadas. A prefeitura vai fiscalizar a execução dos requisitos e emitir o certificado e o desconto. IPTU Amarelo - Proprietários de casas e condomínios de casas que implantarem o sistema de geração de energia solar fotovoltaica têm direito a até 10% de desconto no IPTU. A iniciativa faz parte do programa Salvador Solar e, assim como o IPTU Verde, possui categorias que definem o percentual de descontos de acordo com a quantidade de energia solar gerada e consumida. Portanto, quanto mais energia solar você produz, mais descontos no IPTU você tem. A inscrição é feita no site da Secis. Verde Perto – Quem tem um carinho especial alguma das 350 praças e espaços públicos verdes de Salvador e quer autorização para cuidar do local, pode encaminhar uma proposta de adoção para a prefeitura. É preciso informar a documentação (CPF ou CNPJ, certidões negativas e proposta-resumo) e o tipo de intervenção que pretende realizar na área adotada. O contato é feito através da Secis. Voluntariado – Estudantes de engenharia ambiental, medicina veterinária e biologia podem participar do estágio voluntariado da prefeitura, e participar dos projetos de preservação e promoção do Meio Ambiente. A carga horária é de 4h diária, e os futuros profissionais atuam em diversas áreas. Veja o endereço das Casas Soma em Salvador:Campo da Pronaica, Cajazeiras X Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados;BIG Bompreço Iguatemi - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650 Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosPraça do Imbuí - Av. Jorge Amado Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosAssaí Mussurunga - R. Prof. Plínio Garcez de Sena, 1240 Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosAv. Ibirapitanga, Patamares - Em frente a Escola Pan Americana da Bahia Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosPraça da Revolução Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosR. do Pilar - Comercio, Salvador Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosPraça Ana Lucia Magalhães Horário: 8h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosLargo do Papagaio Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosVila Caramuru - Praça Caramuru, 2 Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábadosPraça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n Horário: 8h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados