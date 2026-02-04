CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira (4)

As temperaturas variam entre 24 °C e 32 °C

Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:26

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O tempo em Salvador nesta quarta-feira (4) será marcado por sol com algumas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva, segundo o Climatempo.

As condições do tempo permanecem semelhantes às registradas ontem. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mantendo o clima quente. À noite e na madrugada, o céu segue com variação de nebulosidade.

As temperaturas variam entre 24 °C, mínima prevista, e 32 °C, máxima do dia.

A umidade do ar oscila entre 66% e 86%, enquanto os ventos sopram de leste, com velocidade média de 10 km/h.

O sol nasce às 5h28 e se põe às 18h07.