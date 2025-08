SALVADOR

Conheça os capoeiristas que disputarão o título do Red Bull Paranauê

Nova edição da competição destaca a diversidade de estilos da capoeira em duelos 1x1 abertos ao público

O Red Bull Paranauê anunciou, nesta quarta-feira (6), os 16 capoeiristas que vão disputar a quarta edição da competição internacional, que retorna a Salvador no dia 23 de agosto, a partir das 13h. Com entrada gratuita e cenário histórico na Praça da Cruz Caída, no coração do Pelourinho, o evento reunirá atletas de diferentes localidades, estilos e vivências em uma celebração de corpo, ritmo e ancestralidade.>