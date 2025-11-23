Acesse sua conta
Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência neste domingo (23); vítima foi identificada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:29

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó
Corpo de Bombeiros no Dique do Tororó (foto de arquivo) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Dique do Tororó, um dos principais cartões-postais de Salvador, na manhã deste domingo (23). Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada da vítima, que foi identificada como Fábio Santana Firme, de 48 anos. 

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 2ª Companhia Independente (CIPM/Barbalho) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência no Dique do Tororó. Ao chegar, a equipe constatou a presença de um corpo boiando na água. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do local.

O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia Territorial dos Barris, que expediu as guias para remoção e perícia do corpo. "Diligências e oitivas estão em curso para esclarecer o fato. As análises da necropsia que serão realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para determinar as circunstâncias e a causa da morte", diz a nota.

