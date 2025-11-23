Quem tem problema cardíaco pode fazer exercício? Veja os treinos mais indicados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00
Os casos de morte súbita durante atividades físicas têm aparecido cada vez mais nos noticiários nos últimos anos. Muitos deles estão relacionados com problemas cardíacos, às vezes silenciosos e não diagnosticados. Antes de começar a se exercitar, é importante se consultar para evitar sustos. Mais quais exames precisam ser feitos antes de dar play no “projetinho verão”?
Quem explica é a médica Marianna Andrade, cardiologista e coordenadora do serviço de Cardiologia do Hospital MaterDei Salvador. A rotina de treinos não deve começar sem exames como o eletrocardiograma de repouso e o teste ergométrico na esteira. Dependendo dos resultados iniciais, pode ser necessário também fazer ecocardiograma ou até mesmo ressonância cardíaca, para avaliações mais precisas.
A profissional destaca que exercícios de alta intensidade podem ser gatilhos para doenças silenciosas. “A morte súbita durante atividade física intensa, seja profissional ou amadora, está frequentemente relacionada a cardiopatias silenciosas ou não diagnosticadas, como miocardiopatias ou doença arterial coronariana”.
Por isso, treinar sem orientação pode gerar riscos de arritmias malignas, infarto agudo do miocárdio ou até morte súbita. Dessa forma, a cautela deve ser mantida antes e durante os exercícios. Esportes de alta intensidade como maratonas, crossfit e treinos mais pesados, por exemplo, devem ser evitados, especialmente quando expostos a altas temperaturas e sem devida hidratação.
“Atividades competitivas que exijam esforço máximo sem períodos de recuperação também exigem extrema cautela e avaliação rigorosa”, completa a médica. Os exercícios mais seguros, segundo ela, são os aeróbicos leves e moderados, como caminhada. A bicicleta da academia também e treinos de força e equilíbrio também são boas indicações, sempre, é claro, com supervisão de profissionais de saúde e educação física.