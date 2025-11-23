SAÚDE

Quem tem problema cardíaco pode fazer exercício? Veja os treinos mais indicados

Problemas do coração são a principal causa de mortes súbitas durante atividades físicas intensas

Yan Inácio

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00

Exercícios na academia Crédito: Reprodução | Freepik

Os casos de morte súbita durante atividades físicas têm aparecido cada vez mais nos noticiários nos últimos anos. Muitos deles estão relacionados com problemas cardíacos, às vezes silenciosos e não diagnosticados. Antes de começar a se exercitar, é importante se consultar para evitar sustos. Mais quais exames precisam ser feitos antes de dar play no “projetinho verão”?

Quem explica é a médica Marianna Andrade, cardiologista e coordenadora do serviço de Cardiologia do Hospital MaterDei Salvador. A rotina de treinos não deve começar sem exames como o eletrocardiograma de repouso e o teste ergométrico na esteira. Dependendo dos resultados iniciais, pode ser necessário também fazer ecocardiograma ou até mesmo ressonância cardíaca, para avaliações mais precisas.

A profissional destaca que exercícios de alta intensidade podem ser gatilhos para doenças silenciosas. “A morte súbita durante atividade física intensa, seja profissional ou amadora, está frequentemente relacionada a cardiopatias silenciosas ou não diagnosticadas, como miocardiopatias ou doença arterial coronariana”.

Por isso, treinar sem orientação pode gerar riscos de arritmias malignas, infarto agudo do miocárdio ou até morte súbita. Dessa forma, a cautela deve ser mantida antes e durante os exercícios. Esportes de alta intensidade como maratonas, crossfit e treinos mais pesados, por exemplo, devem ser evitados, especialmente quando expostos a altas temperaturas e sem devida hidratação.