DICA DE MOVIMENTO

Fazer agachamento descalço melhora o exercício? Especialistas dizem o segredo do movimento perfeito

Afinal, agachar sem tênis melhora a estabilidade? Entenda o que dizem os pesquisadores

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:00

Treinar descalço pode ser pior para a sua técnica Crédito: Freepik

Muitos entusiastas da musculação defendem que fazer o agachamento descalço é a chave para ganhar mais estabilidade e amplitude no movimento. A ideia é popular nas academias e nas redes, mas será que essa crença é confirmada por evidências científicas sólidas?

Pesquisadores se dedicaram a avaliar se o tipo de calçado, ou a ausência dele, muda realmente a biomecânica deste que é um dos exercícios mais completos.

Agachamento é fundamental para a saúde 1 de 7

Um grupo de cientistas ingleses conduziu um estudo minucioso que envolveu a análise de movimento 3D e a ativação muscular do tronco, coxa e perna de praticantes de agachamento. O objetivo principal era dissipar o mistério e descobrir se a moda de agachar sem tênis traz, de fato, as vantagens propagadas.

O experimento colocou homens habituados a se exercitar para agachar em quatro situações distintas: totalmente descalços, com tênis comum, com um modelo específico para levantamento de peso e com o chamado tênis “minimalista”.

Os resultados foram surpreendentes, derrubando um mito comum: as avaliações revelaram que o agachamento com tênis normal proporcionou uma maior amplitude de movimento, especialmente pelo aumento da flexão do joelho e da dorsiflexão do tornozelo alcançadas.

O que os músculos mostraram

Os dados coletados apontaram que a atividade do reto femoral (um dos principais músculos da coxa) foi significativamente maior ao agachar calçando um bom par de tênis.

Portanto, o calçado não só auxiliou na mecânica, mas também otimizou a ativação de um músculo crucial para o desempenho do agachamento. Além disso, as análises de estabilidade trouxeram resultados preocupantes para os praticantes descalços.

Instabilidade e postura

Para quem agachava descalço, os pesquisadores notaram uma maior instabilidade do tornozelo, que se manifestou por meio de uma eversão mais acentuada dos pés (quando o pé gira para dentro).

Essa falta de controle pode comprometer a técnica e, potencialmente, aumentar o risco de lesões. Essa tese é reforçada por outro estudo, de 2013, que já tinha verificado que agachar descalço levava a uma maior inclinação do tronco para a frente, uma postura que pode estar diretamente relacionada à condição de instabilidade.

Escolha o tênis certo

As evidências científicas apontam que, ao contrário do que se pensa, agachar descalço não traz vantagens biomecânicas e, na realidade, pode até prejudicar a técnica de execução do exercício.