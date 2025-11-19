Fazer agachamento descalço melhora o exercício? Especialistas dizem o segredo do movimento perfeito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:00
Muitos entusiastas da musculação defendem que fazer o agachamento descalço é a chave para ganhar mais estabilidade e amplitude no movimento. A ideia é popular nas academias e nas redes, mas será que essa crença é confirmada por evidências científicas sólidas?
Pesquisadores se dedicaram a avaliar se o tipo de calçado, ou a ausência dele, muda realmente a biomecânica deste que é um dos exercícios mais completos.
Agachamento é fundamental para a saúde
Um grupo de cientistas ingleses conduziu um estudo minucioso que envolveu a análise de movimento 3D e a ativação muscular do tronco, coxa e perna de praticantes de agachamento. O objetivo principal era dissipar o mistério e descobrir se a moda de agachar sem tênis traz, de fato, as vantagens propagadas.
O experimento colocou homens habituados a se exercitar para agachar em quatro situações distintas: totalmente descalços, com tênis comum, com um modelo específico para levantamento de peso e com o chamado tênis “minimalista”.
Os resultados foram surpreendentes, derrubando um mito comum: as avaliações revelaram que o agachamento com tênis normal proporcionou uma maior amplitude de movimento, especialmente pelo aumento da flexão do joelho e da dorsiflexão do tornozelo alcançadas.
Os dados coletados apontaram que a atividade do reto femoral (um dos principais músculos da coxa) foi significativamente maior ao agachar calçando um bom par de tênis.
Portanto, o calçado não só auxiliou na mecânica, mas também otimizou a ativação de um músculo crucial para o desempenho do agachamento. Além disso, as análises de estabilidade trouxeram resultados preocupantes para os praticantes descalços.
Para quem agachava descalço, os pesquisadores notaram uma maior instabilidade do tornozelo, que se manifestou por meio de uma eversão mais acentuada dos pés (quando o pé gira para dentro).
Essa falta de controle pode comprometer a técnica e, potencialmente, aumentar o risco de lesões. Essa tese é reforçada por outro estudo, de 2013, que já tinha verificado que agachar descalço levava a uma maior inclinação do tronco para a frente, uma postura que pode estar diretamente relacionada à condição de instabilidade.
As evidências científicas apontam que, ao contrário do que se pensa, agachar descalço não traz vantagens biomecânicas e, na realidade, pode até prejudicar a técnica de execução do exercício.
Em outras palavras, para garantir mais segurança, estabilidade e amplitude, o melhor caminho é investir em um calçado adequado para o treino. Por isso, antes de tirar os tênis, considere a ciência.