Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

Depois de uma semana de cobranças, a Lua em Libra chega como um bálsamo para acalmar a ansiedade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Você sentiu o peso dos últimos dias? Aquela sensação de que sempre faltava algo por fazer? Pois pode respirar fundo.

Neste sábado, 10 de janeiro, o céu faz uma transição fundamental: saímos da energia perfeccionista de Virgem para o acolhimento estético de Libra. É um convite do Universo para que você pare de se cobrar tanto e comece a apreciar o caminho.

Para Touro, Câncer e Libra, esse alívio chega em boa hora, trazendo respostas para dilemas que pareciam sem solução.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Os librianos, em especial, sentem um "renascimento". Com a Lua ingressando no seu signo, a vitalidade que parecia baixa volta com tudo.

É o dia de se olhar no espelho e gostar do que vê, de mudar o cabelo ou simplesmente se dar um presente. Para os taurinos, o foco é o bem-estar físico.

O corpo pede harmonia, menos estresse e mais contato com o que é belo. Que tal decorar aquele cantinho da casa ou começar uma rotina de autocuidado mais leve?

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer sentirá essa mudança dentro de casa. Se o clima familiar estava tenso ou se havia uma dúvida sobre onde morar, a Lua em Libra traz a diplomacia necessária para resolver tudo com um sorriso.

O Sol em Capricórnio dá o suporte para que essas decisões emocionais sejam baseadas na realidade, e não apenas em impulsos. É um sábado de "faxina na alma", onde o que é tóxico é descartado para dar lugar ao que traz paz.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Aproveite este portal de clareza para meditar e ouvir sua intuição. Às vezes, a resposta que buscamos não está no esforço repetitivo, mas no silêncio do descanso.

Beba água, cuide da sua postura e cerque-se de pessoas que elevam sua vibração. O sábado promete ser o divisor de águas entre o cansaço acumulado e a renovação necessária para enfrentar o restante do mês de janeiro com o pé direito.

