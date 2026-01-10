ASTROLOGIA

Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

Depois de uma semana de cobranças, a Lua em Libra chega como um bálsamo para acalmar a ansiedade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Você sentiu o peso dos últimos dias? Aquela sensação de que sempre faltava algo por fazer? Pois pode respirar fundo.

Neste sábado, 10 de janeiro, o céu faz uma transição fundamental: saímos da energia perfeccionista de Virgem para o acolhimento estético de Libra. É um convite do Universo para que você pare de se cobrar tanto e comece a apreciar o caminho.

Para Touro, Câncer e Libra, esse alívio chega em boa hora, trazendo respostas para dilemas que pareciam sem solução.



Os librianos, em especial, sentem um "renascimento". Com a Lua ingressando no seu signo, a vitalidade que parecia baixa volta com tudo.

É o dia de se olhar no espelho e gostar do que vê, de mudar o cabelo ou simplesmente se dar um presente. Para os taurinos, o foco é o bem-estar físico.

O corpo pede harmonia, menos estresse e mais contato com o que é belo. Que tal decorar aquele cantinho da casa ou começar uma rotina de autocuidado mais leve?



Câncer sentirá essa mudança dentro de casa. Se o clima familiar estava tenso ou se havia uma dúvida sobre onde morar, a Lua em Libra traz a diplomacia necessária para resolver tudo com um sorriso.

O Sol em Capricórnio dá o suporte para que essas decisões emocionais sejam baseadas na realidade, e não apenas em impulsos. É um sábado de "faxina na alma", onde o que é tóxico é descartado para dar lugar ao que traz paz.



Aproveite este portal de clareza para meditar e ouvir sua intuição. Às vezes, a resposta que buscamos não está no esforço repetitivo, mas no silêncio do descanso.