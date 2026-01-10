Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:13
Você sentiu o peso dos últimos dias? Aquela sensação de que sempre faltava algo por fazer? Pois pode respirar fundo.
Neste sábado, 10 de janeiro, o céu faz uma transição fundamental: saímos da energia perfeccionista de Virgem para o acolhimento estético de Libra. É um convite do Universo para que você pare de se cobrar tanto e comece a apreciar o caminho.
Para Touro, Câncer e Libra, esse alívio chega em boa hora, trazendo respostas para dilemas que pareciam sem solução.
Os librianos, em especial, sentem um "renascimento". Com a Lua ingressando no seu signo, a vitalidade que parecia baixa volta com tudo.
É o dia de se olhar no espelho e gostar do que vê, de mudar o cabelo ou simplesmente se dar um presente. Para os taurinos, o foco é o bem-estar físico.
O corpo pede harmonia, menos estresse e mais contato com o que é belo. Que tal decorar aquele cantinho da casa ou começar uma rotina de autocuidado mais leve?
Câncer sentirá essa mudança dentro de casa. Se o clima familiar estava tenso ou se havia uma dúvida sobre onde morar, a Lua em Libra traz a diplomacia necessária para resolver tudo com um sorriso.
O Sol em Capricórnio dá o suporte para que essas decisões emocionais sejam baseadas na realidade, e não apenas em impulsos. É um sábado de "faxina na alma", onde o que é tóxico é descartado para dar lugar ao que traz paz.
Aproveite este portal de clareza para meditar e ouvir sua intuição. Às vezes, a resposta que buscamos não está no esforço repetitivo, mas no silêncio do descanso.
Beba água, cuide da sua postura e cerque-se de pessoas que elevam sua vibração. O sábado promete ser o divisor de águas entre o cansaço acumulado e a renovação necessária para enfrentar o restante do mês de janeiro com o pé direito.