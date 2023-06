Corredor da Vitória ganha confeitaria em casarão histórico do século XIX; saiba mais

A história do Solar Cunha Guedes, antiga sede do tradicional Clube Fantoches da Euterpe, fundado em 1884, no Corredor da Vitória, se mistura, desde a última segunda-feira (12), com a história pessoal da gaúcha Ketin Cavalheiro, radicada em Salvador há 17 anos.



O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônico Histórico Nacional (Iphan), hoje um espaço para eventos e cerimoniais, é a mais nova casa d'A Gauchinha Confeitaria, marca iniciada em 2014 pela empresária, durante o tempo em que morou na Irlanda. De família do ramo da alimentação, não demorou para a brasileira ganhar o coração, principalmente dos conterrâneos saudosos. Seu Bolo de Cenoura, por exemplo, foi logo classificado como o "Melhor Bolo de Cenoura da Vida".