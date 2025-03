EU CELEBRO SALVADOR

CORREIO lança concurso para eleger as melhores fotos da Salvador festeira; saiba como participar

Jurados vão escolher as três fotografias mais criativas, e os autores dos registros serão premiados com um kit festa

G Gabriela Araújo

Publicado em 20 de março de 2025 às 16:43

Público curtindo show em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Passou na prova? Dia de sair para comemorar. O time ganhou? Partiu churrasco! Aniversário do pet? É festa na certa. Se tem uma coisa que Salvador e o soteropolitano sabem fazer bem, é celebrar. Seja um pequeno motivo do dia a dia ou um grande evento, a cidade respira festividade, alegria e momentos de confraternização. E é justamente essa essência que o jornal Correio quer capturar com o concurso cultural “Eu Celebro Salvador”. >

A partir desta quinta-feira (20), até às 23h59 do dia 25 de março, os interessados em participar deverão preencher o formulário de inscrição e enviar um registro fotográfico, capturado na capital baiana, que expresse o espírito vibrante da cidade, seja nas festas populares, em pontos turísticos e históricos, momentos em família, com amigos ou em experiências gastronômicas e esportivas. Serão consideradas válidas as fotografias que expressem esse espírito, desde que estejam diretamente relacionadas à cultura local. >

Ponta do Humaitá Crédito: Paula Fróes

Além disso, os participantes deverão ter mais de 18 anos e morar na cidade de Salvador. Os dez cliques selecionados pelo júri serão publicados em matéria especial nas edições impressa e digital do jornal Correio, no dia 29 de março de 2025. Dentre esses, os autores dos três registros mais criativos, conforme avaliação da comissão julgadora, serão premiados com um kit festa. >

Fotos retiradas da internet, de bancos de imagem ou de terceiros não serão aceitas. Cada participante deve ser o único autor e titular dos direitos sobre a imagem enviada, garantindo que a fotografia seja original, inédita e que não tenha sido previamente publicada ou premiada em outros concursos. Leia o regulamento completo. >