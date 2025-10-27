CORREIO recebe treinamento para cobertura sobre temas do judiciário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:37
Jornalistas do CORREIO participaram de um treinamento para cobertura jornalística sobre o Poder Judiciário e todo o sistema de Justiça nesta segunda-feira (27). A série "Conhecimento" estreiou com o curso “Comunicar Direito”, ministrado pelo jornalista Flávio Novaes, que foi editor deste jornal.
O curso é resultado da dissertação “Cartografia da Relação entre os Tribunais e os Meios de Comunicação Social no Brasil: Uma experiência na Bahia”, defendida em 2020 pelo jornalista no Mestrado em Jornalismo e Comunicação da Universidade de Coimbra. Durante a aula, os profissionais discutiram sobre a organização do judiciário e formas de apuração de reportagens sobre o assunto.
A proposta do curso é, justamente, aproximar jornalistas, estudantes e profissionais da dinâmica do sistema de Justiça, ao oferecer uma compreensão mais ampla sobre a estrutura, funcionamento, linguagem e funções dos órgãos envolvidos - dos policiais aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Foram abordados temas como as diferenças entre as instâncias e competências, linguagem jurídica e sua tradução para o público, além de boas práticas na cobertura de casos judiciais. A aula contou com a presença da juíza Liz Rezende, titular da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador.
O jornalista Flávio Novaes, idealizador do curso, explica que as aulas também são ministradas no Fórum de Comunicação e Justiça da Unicorp-TJBA, a escola corporativa do Tribunal de Justiça. "É preciso aproximar o jornalismo do Judiciário, esclarecendo pontos relevantes do sistema de justiça e do trabalho do magistrado, capacitando os jornalistas. Agradeço o convite do Correio e em breve vamos promover mais um encontro", afirmou.